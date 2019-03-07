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阿里山醫療服務20周年 全國最早的24小時偏鄉醫療站

2019-03-07 20:23聯合報 記者謝恩得╱即時報導

中央健康保險署為提供嘉義縣阿里山鄉醫療服務，民國87年起委託天主教聖馬爾定醫院成立全國最早的24小時偏鄉阿里山「樂野醫療站」，今年是20周年，健保署副署長李丞華表示，20年來阿里山鄉的醫療服務總人次已超過70萬，累計相關醫療費用支出近10億元。

健保署表示，阿里山鄉目前每個月服務鄉民及遊客約3200人次，每月醫療費用約220餘萬，醫事人員論次費用等IDS（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）額外投入費用每月約200萬餘元，一年投入近5000萬元，並配合預防保健及社區營造提供全人照護。

參與阿里山鄉IDS醫療服務團隊，包含聖馬爾定醫院在北九村（香林、中正、中山、十字、來吉、豐山、達邦、里佳、樂野），嘉義基督教醫院在南三村（山美、新美、茶山）提供服務。奇美醫院於新美村提供醫學中心等級的牙科醫療服務。

另有竹山秀傳醫院提供玉山高山醫療，成立全國最高海拔的「排雲醫療站」，提供假日隨隊、駐點及on call 急診；阿里山鄉衛生所的巡迴醫療，達邦衛生室附設復健物理治療所。另阿里山森林遊樂區內的香林聯合衛生室亦提供醫療服務，使阿里山鄉成為全國唯一有兩個24小時醫療站的山地離島IDS計畫地區。

醫療團隊在阿里山鄉還有促進健康、特殊保護、早期診斷與治療。健保署特別對所有醫療人員以及為偏鄉族群付出愛與關懷的各界人士、工作人員表達由衷的感謝與敬意，健保署表示，藉由雲端醫療，將可改善民眾以往的片段醫療，提供偏鄉民眾連續性完整的醫療服務。

阿里山樂野醫療站屆滿20周年，健保署對所有醫療人員及為偏鄉族群付出愛與關懷的各界...
阿里山樂野醫療站屆滿20周年，健保署對所有醫療人員及為偏鄉族群付出愛與關懷的各界人士、工作人員表示感謝與敬意。記者謝恩得／翻攝
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阿里山健保偏鄉
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