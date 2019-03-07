阿里山醫療服務20周年 全國最早的24小時偏鄉醫療站

2019-03-07 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



中央健康保險署為提供嘉義縣阿里山鄉醫療服務，民國87年起委託天主教聖馬爾定醫院成立全國最早的24小時偏鄉阿里山「樂野醫療站」，今年是20周年，健保署副署長李丞華表示，20年來阿里山鄉的醫療服務總人次已超過70萬，累計相關醫療費用支出近10億元。

健保署表示，阿里山鄉目前每個月服務鄉民及遊客約3200人次，每月醫療費用約220餘萬，醫事人員論次費用等IDS（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）額外投入費用每月約200萬餘元，一年投入近5000萬元，並配合預防保健及社區營造提供全人照護。

參與阿里山鄉IDS醫療服務團隊，包含聖馬爾定醫院在北九村（香林、中正、中山、十字、來吉、豐山、達邦、里佳、樂野），嘉義基督教醫院在南三村（山美、新美、茶山）提供服務。奇美醫院於新美村提供醫學中心等級的牙科醫療服務。

另有竹山秀傳醫院提供玉山高山醫療，成立全國最高海拔的「排雲醫療站」，提供假日隨隊、駐點及on call 急診；阿里山鄉衛生所的巡迴醫療，達邦衛生室附設復健物理治療所。另阿里山森林遊樂區內的香林聯合衛生室亦提供醫療服務，使阿里山鄉成為全國唯一有兩個24小時醫療站的山地離島IDS計畫地區。