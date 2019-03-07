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學甲小麥節周六登場 金黃小麥田還有小麥麵包麵條品嘗

2019-03-07 18:31聯合報 記者謝進盛╱即時報導

周六日來學甲！2019台南學甲小麥產業文化節9、10日登場，主辦單位9日中午準備小麥麵包及麵條各2500份免費供遊客品嘗，欣賞金黃色小麥田風光。

學甲農會總幹事李曉軍說，這項活動周六、日天在學甲區光華里小麥田開幕，現場有「喜願行」、聯華實業及有限責任台灣主婦聯盟贊助提供現烤本土小麥麵包、麵條及學甲區農會家政班製作小麥雜糧米香及小麥、黑豆醋等相關美食品嚐活動，並有小麥達人現場解說小麥栽培管理，以及陶藝彩繪小麥筆筒DIY製作、小麥黏土飾品DIY製作等。

學甲農會理事長曾啟旺、常務監事陳敏男說，學甲地處鹽分地帶，土壤環境適合種植小麥，先天條件良好，今年小麥種植大專業農有郭炳洪、李三陽、李智豪、劉清南等4位，小麥栽種的品種「台中選二號」是由台中農業改良場育成品種為非基因改造小麥，農友小麥收成後自行送驗農藥殘留檢驗，在原物料供應源頭做好把關，讓消費者食用更安心，主要為契作供應金門酒廠、喜願行及國內麵粉加工廠。

台南市政府農業局農輔科長郭德偉說，學甲是全國兩大小麥種植區，今年總種植面積達188多公頃，種植域分佈新達、光華、宅港、平和、三慶等5里，一部份在光華里蜀葵花田旁邊，遊客可來觀賞蜀葵花順道參觀小麥田，享受不一樣遊程。

台南學甲小麥田呈現金黃色視覺田野美感，吸引遊客慕名來拍照。記者謝進盛／攝影
台南學甲小麥田呈現金黃色視覺田野美感，吸引遊客慕名來拍照。記者謝進盛／攝影
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台南學甲小麥節產業文化活動，周六日登場，安排2500份小麥麵包、麵條品嘗活動。記...
台南學甲小麥節產業文化活動，周六日登場，安排2500份小麥麵包、麵條品嘗活動。記者謝進盛／攝影
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