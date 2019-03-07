WOMENS TALK 嘉市各世代傑出姊妹分享勇敢

2019-03-07 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



為慶祝婦女節，嘉義市政府今天舉辦「WOMENS TALK~姊就是勇敢」女性論壇，請到不同世代傑出女性分享心路歷程，講述不同世代的勇敢，鼓勵女人們無論在哪一個階段，都不要忘了追夢的勇氣，同時市府也結合10多間業者推出女性專屬的消費優惠。

「姊就是勇敢！」身為國民黨第一位女性縣市首長的黃敏惠表示，論壇邀請不同世代的女性，分享人生酸甜苦辣的心路歷程，而女性無論碰到順境或逆境，共同特質就是「勇敢」，且擁有最溫柔、最溫暖、最堅定的心，更期望大家快樂做自己，多愛自己一點。

8年級代表嘉義市工策會總幹事陳香縈分享自己在歐洲的管理領域學習，讓她理解跨文化溝通要像剝洋蔥，抓住「表面上」看不到的東西!她認為培養目標管理、資源盤點及時間管理是比努力更重要的特質。並鼓勵大家不要等到退休才做自己真正享受的事。

樂檸營運長蔡依莉強調，年輕的女性也可以很專業，創業這條路絕對不是鋪著紅地毯的，在路上等著你的絕對非常精彩，就像看一場得獎的電影。自己現在把每一天都當成第一天，而持久的熱情需要目的和興趣兩大支柱。並鼓勵大家面對、接受挫折，和挫折共處，就能解決它。

5年級的臺灣家庭第一協會課程研發顧問沈美珍則鼓勵女性朋友持續探索生命，每個女人都是閃亮的珍珠，學習找到自我定位，活出專屬自性與優雅。

榮町市場總監蔡泳瀠談到自己在美國的藝術大學念電腦藝術，與全買創辦人的父親蔡榮昌所走的商場經營之路完全不同。當年帶著對藝術設計、動畫的熱情回到台灣，經由政府補助做動畫，曾投資第一部全以台灣本地人才為主的動畫片。也出版3本書，其中一本更榮獲義大利波隆那兒童插畫大獎。後來接掌父業，參考日本築地市場、韓國貨櫃百貨、美國假日農夫市場，結合在地小農，經營出新型態、嘉鄉味的生活市場。