親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

WOMENS TALK 嘉市各世代傑出姊妹分享勇敢

2019-03-07 18:31聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

為慶祝婦女節，嘉義市政府今天舉辦「WOMENS TALK~姊就是勇敢」女性論壇，請到不同世代傑出女性分享心路歷程，講述不同世代的勇敢，鼓勵女人們無論在哪一個階段，都不要忘了追夢的勇氣，同時市府也結合10多間業者推出女性專屬的消費優惠。

「姊就是勇敢！」身為國民黨第一位女性縣市首長的黃敏惠表示，論壇邀請不同世代的女性，分享人生酸甜苦辣的心路歷程，而女性無論碰到順境或逆境，共同特質就是「勇敢」，且擁有最溫柔、最溫暖、最堅定的心，更期望大家快樂做自己，多愛自己一點。

8年級代表嘉義市工策會總幹事陳香縈分享自己在歐洲的管理領域學習，讓她理解跨文化溝通要像剝洋蔥，抓住「表面上」看不到的東西!她認為培養目標管理、資源盤點及時間管理是比努力更重要的特質。並鼓勵大家不要等到退休才做自己真正享受的事。

樂檸營運長蔡依莉強調，年輕的女性也可以很專業，創業這條路絕對不是鋪著紅地毯的，在路上等著你的絕對非常精彩，就像看一場得獎的電影。自己現在把每一天都當成第一天，而持久的熱情需要目的和興趣兩大支柱。並鼓勵大家面對、接受挫折，和挫折共處，就能解決它。

5年級的臺灣家庭第一協會課程研發顧問沈美珍則鼓勵女性朋友持續探索生命，每個女人都是閃亮的珍珠，學習找到自我定位，活出專屬自性與優雅。

榮町市場總監蔡泳瀠談到自己在美國的藝術大學念電腦藝術，與全買創辦人的父親蔡榮昌所走的商場經營之路完全不同。當年帶著對藝術設計、動畫的熱情回到台灣，經由政府補助做動畫，曾投資第一部全以台灣本地人才為主的動畫片。也出版3本書，其中一本更榮獲義大利波隆那兒童插畫大獎。後來接掌父業，參考日本築地市場、韓國貨櫃百貨、美國假日農夫市場，結合在地小農，經營出新型態、嘉鄉味的生活市場。

嘉義市府邀請嘉義商家共同推出「店家專屬女性優惠」，包括消費折扣38元、提供免費贈品等，詳情洽詢「嘉義市工商發展投資策進會」臉書粉絲專頁。

明天婦女節，嘉義市政府今天舉辦「WOMENS TALK~姊就是勇敢！」女性論壇，...
明天婦女節，嘉義市政府今天舉辦「WOMENS TALK~姊就是勇敢！」女性論壇，由不同世代傑出女性代表分享心路歷程，講述不同世代的勇敢。記者姜宜菁／攝影
分享
明天婦女節，嘉義市政府今天舉辦「WOMENS TALK~姊就是勇敢！」女性論壇，...
明天婦女節，嘉義市政府今天舉辦「WOMENS TALK~姊就是勇敢！」女性論壇，由不同世代傑出女性代表分享心路歷程，講述不同世代的勇敢。記者姜宜菁／攝影
分享

動畫義大利
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

賣西瓜超過50年 西螺西瓜大王開賣了！

2019-03-07 13:07

吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19

影╱今晨嘉義上空有美美雲海 夾在不同雲層之間

2019-03-07 10:00

封館半年變2年 麻豆圖書館何時開？

2019-03-06 23:34

雲林首座國民運動中心 7月試營運

2019-03-06 23:28

「恐龍妹」遭攻擊後／保障街頭藝人 南市文化局允協調

2019-03-06 23:26

縣長親送鮮奶 翁章梁籲童多喝顧筋骨

2019-03-06 23:23

台南百年最少冬雨！3個月只下1.5毫米 市府積極備戰

2019-03-06 23:01

火大！台南麻豆圖書館整修拖2年 總圖：4月初重開

2019-03-06 21:56

黃敏惠小內閣 再確認2名一級主管人選

2019-03-06 18:27

限期月底搬遷 反南鐵東移自救會怒批「大埔案翻版」

2019-03-06 18:23

嘉縣小果番茄進軍香港 今年將突破20公噸以上

2019-03-06 18:14

畜牧水肥車上路 灌溉農田創造環保農畜牧業三贏

2019-03-06 15:01

關子嶺172線雲泉橋灌漿車傾斜 暫時單向通行

2019-03-06 15:01

麻豆柚花季登場 柚農鋪軌道360度賞花

2019-03-06 14:36

契作轉作補助、農業災損二擇一？雲林蒜農抗議不公平

2019-03-06 14:27

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55
看更多

熱門文章

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

2019-03-06 19:14

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

現代愚公移山！ 宜蘭鐵路高架基地要剷除整座山

2019-03-06 20:17

玉山下起三月雪 26名山友依然順利登頂

2019-03-07 11:06

淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02

李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47

省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33

火大！台南麻豆圖書館整修拖2年 總圖：4月初重開

2019-03-06 21:56

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

南投觀光處長王源鍾將退休 200多名業者齊聚感謝付出

2019-03-06 18:48

文大「大典館」違建 不能補照 要自行拆除

2019-03-07 00:01

影╱今晨嘉義上空有美美雲海 夾在不同雲層之間

2019-03-07 10:00

賣西瓜超過50年 西螺西瓜大王開賣了！

2019-03-07 13:07

台中密集擴檢 少了奧客 苦了警察

2019-03-06 23:16

機捷A10站區整體開發10月完工 議員：問題不少

2019-03-06 19:42

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

台鐵求20頃檢修基地 宜蘭面臨「現代版愚公移山」

2019-03-06 23:30

下屆嘉市立委戰局 藍綠可能都要初選

2019-03-06 19:18

台中14家醫院有預立醫護諮商 80人簽署擁有善終權利

2019-03-07 07:32

蘇花改 評估東澳-南澳段可行性

2019-03-06 23:23

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

讓林口處處可賞櫻 新北市議員要推動

2019-03-06 20:14

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19

骯髒鬼！里長「開罵牌」嚇阻亂丟垃圾

2019-03-06 23:58

世界第一大蕨類「鹿角蕨」 國際蘭展亮點

2019-03-06 22:55

桃園中路二號住宅中籤率約一成 可望9月入新厝

2019-03-07 12:53

淡海輕軌電纜遭竊5天才發現 捷運公司：檢討巡查範圍

2019-03-07 13:19

封館半年變2年 麻豆圖書館何時開？

2019-03-06 23:34

影／李樹3年2次重災 他嘆靠天吃飯好可憐

2019-03-06 19:13

影／求籤詩解疑惑不求人 全台首座電腦解籤機問市

2019-03-06 19:01

基隆長潭里漁港智慧燈桿開天際線 獲照明金質獎特優

2019-03-06 19:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top