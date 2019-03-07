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維護阿里山花季交通安全秩序 監理所取締1件違規營業車

2019-03-07 16:59聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣阿里山森林遊樂區花季周末登場，由於最近228連假，有人檢舉違法白牌車趁機收費攬客入園，嘉義區監理所會同警方，在遊樂區外及鄰近公路，強力執行違規攔客稽查取締，日前在遊樂區外查獲1輛違規載客租賃車，開單處罰。

監理所說，查獲違規載客租賃車駕駛人，沒有職業駕照，收費載客入園，依違反道路交通管理處罰條例罰1800元，查獲白牌車違規營業，違反公路法最低處10萬元罰鍰，吊扣該次非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照4個月，花季期間將持續協調警方嚴加取締，呼籲違規業者請勿心存僥倖，以身試法。

另鑑於過去曾發生遊覽車載客到武陵農場賞花，發生翻車重大死傷意外，監理所後天花季登場首日，將會同警方在阿里山公路攔查遊覽車安全檢查，稽查駕駛人是否超時疲勞駕駛，輪胎安全及車齡是否符合規定，確保花季期間交通安全。

228連期，阿里山森林遊樂區賞花人潮爆滿，有散客車輛停放距離遊樂區售票口數公里遠，等不及園區免費接駁專車接送，白牌車有機可趁收費攬客入園，嘉義區監理所長李輝宏呼籲，賞花民眾儘量搭乘大眾運輸車輛或賞花專車前往園區，假日搭乘賞櫻專車同時購買車票門票兩者都有優惠可享，花季大眾運輸資訊請公路總局和嘉義區監理所官網查詢。

嘉義縣阿里山森林遊樂區花季周末登場，有人檢舉違法白牌車趁機收費攬客入園，嘉義區監...
嘉義縣阿里山森林遊樂區花季周末登場，有人檢舉違法白牌車趁機收費攬客入園，嘉義區監理所會同警方，在遊樂區外及鄰近公路執行違規攔客稽查取締。圖／監理所提供
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嘉義縣阿里山森林遊樂區花季周末登場，有人檢舉違法白牌車趁機收費攬客入園，嘉義區監...
嘉義縣阿里山森林遊樂區花季周末登場，有人檢舉違法白牌車趁機收費攬客入園，嘉義區監理所會同警方，在遊樂區外及鄰近公路執行違規攔客稽查取締，日前在遊樂區外查獲1輛違規載客租賃車，開單處罰。圖／監理所提供
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賞花阿里山森林遊樂區
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