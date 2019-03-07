台灣地方創生元年 嘉4偏鄉農山漁村優先推動

2019-03-07 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台灣面臨老化及少子化雙重夾擊，行政院國發會為突破困境，提出地方創生國家戰略計畫，宣示今年為「台灣地方創生元年」，全面展開地方創生相關工作，老化比例全國最高的嘉義縣，有大埔鄉、阿里山鄉、東石鄉及布袋鎮等4個偏遠農山漁村鄉鎮區，被選定優先推動地區。

副縣長吳容輝說，地方創生國家戰略計畫，目前僅止於計畫，由國發會整合相關部會預算資源推動，還沒有具體計畫實施內容，縣府會和中正大學合作，協助鄉鎮或社區提計畫案，期待中央挹注資源讓計畫落實執行，帶動青年返鄉創業定居，創造經濟發展。

獲選的大埔鄉長吳明勳、布袋鎮長陳鳳梅，期待創生計畫翻轉流失的人口及沒落產業，帶動農漁村及觀光發展；阿里山鄉長杜力泉說，期待中央計畫推動，帶入資源，發展原鄉觀光經濟；東石鄉公所說，東石蚵產量全國第一，漁村漁業資源豐富可支援休閒及觀光發展，亟待中央創生計畫資源，發展農漁村及經濟。

獲選4個農山漁村鄉公所，對創生計畫有高度期待，但也擔心中央劃大餅，看得到吃不到。縣府綜規處說，地方創生國家戰略計畫行政院去年底核定，全國優先推動共134鄉鎮，由中央協助地方提地方創生事業提案，推動相關事業，近日將邀集各鄉鎮、大學、縣府主管召開地方創生共識會議，由國發會主委陳美伶及縣長翁章梁共同主持。