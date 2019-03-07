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台灣地方創生元年 嘉4偏鄉農山漁村優先推動

2019-03-07 11:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

台灣面臨老化及少子化雙重夾擊，行政院國發會為突破困境，提出地方創生國家戰略計畫，宣示今年為「台灣地方創生元年」，全面展開地方創生相關工作，老化比例全國最高的嘉義縣，有大埔鄉、阿里山鄉、東石鄉及布袋鎮等4個偏遠農山漁村鄉鎮區，被選定優先推動地區。

副縣長吳容輝說，地方創生國家戰略計畫，目前僅止於計畫，由國發會整合相關部會預算資源推動，還沒有具體計畫實施內容，縣府會和中正大學合作，協助鄉鎮或社區提計畫案，期待中央挹注資源讓計畫落實執行，帶動青年返鄉創業定居，創造經濟發展。

獲選的大埔鄉長吳明勳、布袋鎮長陳鳳梅，期待創生計畫翻轉流失的人口及沒落產業，帶動農漁村及觀光發展；阿里山鄉長杜力泉說，期待中央計畫推動，帶入資源，發展原鄉觀光經濟；東石鄉公所說，東石蚵產量全國第一，漁村漁業資源豐富可支援休閒及觀光發展，亟待中央創生計畫資源，發展農漁村及經濟。

獲選4個農山漁村鄉公所，對創生計畫有高度期待，但也擔心中央劃大餅，看得到吃不到。縣府綜規處說，地方創生國家戰略計畫行政院去年底核定，全國優先推動共134鄉鎮，由中央協助地方提地方創生事業提案，推動相關事業，近日將邀集各鄉鎮、大學、縣府主管召開地方創生共識會議，由國發會主委陳美伶及縣長翁章梁共同主持。

全國62處獲選的農山漁村鄉鎮區創生國家戰略計畫，對策上，朝輔導青年返鄉創業，發展產業六級化，改善聯外交通，強化高齡照護設施，完善地方基本生活機能等方向辦理。

獲選優先推動地方創生計畫的偏鄉漁村嘉義縣布袋鎮鎮觀光景點高跟鞋教堂。記者魯永明／...
獲選優先推動地方創生計畫的偏鄉漁村嘉義縣布袋鎮鎮觀光景點高跟鞋教堂。記者魯永明／翻攝
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獲選優先推動地方創生計畫的漁村嘉義縣東石鄉觀光景點漁人碼頭。圖／縣府提供
獲選優先推動地方創生計畫的漁村嘉義縣東石鄉觀光景點漁人碼頭。圖／縣府提供
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獲選優先推動地方創生計畫的山地原住民鄉嘉義縣阿里山鄉森林遊樂區景點。記者魯永明／...
獲選優先推動地方創生計畫的山地原住民鄉嘉義縣阿里山鄉森林遊樂區景點。記者魯永明／攝影
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獲選優先推動地方創生計畫的偏鄉嘉義縣大埔鄉曾文水庫。記者魯永明／翻攝
獲選優先推動地方創生計畫的偏鄉嘉義縣大埔鄉曾文水庫。記者魯永明／翻攝
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