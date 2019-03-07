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吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19聯合報 記者魯永明╱即時報導

國史館館長吳密察上個月接任故宮院長，接受媒體訪問說要將推動「故宮友善化」，讓國內外遊客能更親近故宮；吳院長2日微服出巡南下嘉義縣故宮南院，未事先告訴院方，從高鐵嘉義站下車到入館參觀，親身體驗交通動線及展場等各項服務設施，南院處長彭子程說，院長視察後指示檢討改善 。

吳密察上任還未滿月，展現走動式管理效率，吳院長微服出巡到南故宮，被大門保全人員認出，通報值日官，但吳院長不要人陪同，他以遊客身分，一路從高鐵嘉義站下車，搭車到南故宮，再從停車場走到展場參觀，許多員工不認識院長。

彭子程表示，院長重視友善參觀服務措施，從交通動線、標示、停車場、旅客服務中心公廁，以及展場解說增加ＱＲcode等，觀察詳細，做成記錄，事後開會，提出檢討，他說，受遊客詬病，從停車場步行入館路程太遠問題，未來新建國寶館會改善。

故宮南院2015年12月28日試營運，吳密察未接院長前，曾針對南院定位在臉書發文說，社會大眾對故宮南院談論集中在「選舉開館」及成龍捐贈圓明園十二獸首複製品，但他更希望大家更進一步討論故宮南院的定位，他說，故宮構想是在台北將故宮搞大，也就是「大故宮計畫」，南院延伸做亞洲藝術展示。

他指出，既然已經有了南院的館體，應該讓它發揮最大效益。「我主張將故宮目前的三類主要收藏（文獻、書畫、器物）當中的器物類，全部轉到南院，這樣就可以讓更多的收藏品可以被展示出來。他表示，南院如果可以經常性地展出有名的「翠玉白菜」、「肉形石」，也就能夠吸引多數的觀光客南下，可以達成以重大文化設施平衡南北失衡的效果。

國史館館長吳密察上個月接任故宮院長，上周微服出巡南下嘉義縣故宮南院，親身體驗參觀...
國史館館長吳密察上個月接任故宮院長，上周微服出巡南下嘉義縣故宮南院，親身體驗參觀視察。圖／故宮南院提供
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國史館館長吳密察上個月接任故宮院長，上周微服出巡南下嘉義縣故宮南院，親身體驗參觀...
國史館館長吳密察上個月接任故宮院長，上周微服出巡南下嘉義縣故宮南院，親身體驗參觀視察。圖／故宮南院提供
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故宮南院吳密察
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