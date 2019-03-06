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火大！台南麻豆圖書館整修拖2年 總圖：4月初重開

2019-03-06 21:56聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「封館半年竟拖了快兩年」！台南市麻豆圖書館進行優質化工程，從106年8月封館至今，民眾罵爆了！麻豆區公所今天貼出公告說明為何工程延宕近兩年過程，也對民眾表達十二萬分歉意；台南市立圖書館館長洪玉貞表示，工程已經完工進行驗收中，要求麻豆區公所加快圖書上架等效率，趕在3月底最慢4月初一定要開館。

台南市前市長賴清德任內，在104及105年編列1.2億元，進行23座老舊區圖書館優質化，均已陸續完工，最後一座是麻豆區圖書館，在106年8月發包動工，原本預定封館半年，沒想到工程一延再延封館近兩年，最近有民眾上「全民監督公共工程平台」通報，上級單位闗注下，市府工務局和麻豆區公所農建課說明過程，也以公告公開向民眾致歉。

麻豆區公所指出，圖書館優質化工程案，106年8月市府編列預算也發包準備動工，但設計單位辦理消防安全設備圖說送審時，發現原建物既有消防設備不符合 現行法規，尚需增設大量消防設備補強，此時因工程已依照原設計完成發包，在現有核准經費不足且消防管線尚需與原裝修工程 搭配施工下，被迫先行停工。

後來另向市政府爭取預算補助，並再另案發包完成消防設施工程之設計監造廠商，又拖到107年6月，因應消防調整裝修工程設計內容後重新發包，才在107年8 月27日開工，目前已完工並進行驗收程序，已著手館藏圖書上架作業 ，預計最晚在4月15日前重新開館營運。今天館方人員已將圖書7萬多冊開始整理上架中，館方表示已很努力在趕工中，區長也指示會加派人員幫忙。

總圖館長洪玉貞說，麻豆圖書館位在三樓及四樓，原本希望調整到一樓及二樓，但因二樓是國民黨民眾服務社，也無法完整規劃，因此打通三樓和四樓在室內增設樓梯，民眾不必再繞到外面才能上樓，增建就要增加消防設備工程，加上和設計師的磨合造成拖延，已要求麻豆區公所加快效率，趕在3月底最慢4月初一定要開館。麻豆區圖書館從2017年8月整修施工，開始閉館。原訂12月底完工，但卻 一延再延，拖了快兩年，

麻豆區圖書館重修後內部空間更明亮。記者吳淑玲／攝影
麻豆區圖書館重修後內部空間更明亮。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區圖書館優質化工程已經完工，內部是採用麻豆文旦的配色，最大的改變是在三...
台南市麻豆區圖書館優質化工程已經完工，內部是採用麻豆文旦的配色，最大的改變是在三樓與四樓間新增樓梯打通空間。記者吳淑玲／攝影
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麻豆區圖書館重修後內部空間更明亮。記者吳淑玲／攝影
麻豆區圖書館重修後內部空間更明亮。記者吳淑玲／攝影
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麻豆區圖書館重修後內部空間更明亮。記者吳淑玲／攝影
麻豆區圖書館重修後內部空間更明亮。記者吳淑玲／攝影
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