下屆嘉市立委戰局 藍綠可能都要初選

2019-03-06 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市現任區域立委、民進黨李俊俋在去年底嘉義市長選舉過後即一馬當先表態爭取連任，打響立委改選第一砲，當時有人認為，這是李俊俋有危機感的表現。黨內可能出馬挑戰的對手，包括連兩屆以西區最高票當選的市議員王美惠、現任資深市議員黃露慧及前議員黃盈智等，各擁基層實力。

藍軍這方，市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉呼聲都高，幾名選將沒把話說死，被問及參選意願時，紛紛以四兩撥千金回應說「很多人勸進，還要評估」。

參選嘉義市長失利的前議長蕭淑麗也對投入立委戰局態度曖昧，目前是無黨籍的蕭說「任何可能都有可能」，相當耐人尋味。

嘉市人口數26萬餘人，區域立委僅有1席，選立委相當於選市長，要具備大選區的作戰能量與實力。李俊俋是現任民進黨立法院黨團幹事長，也是黨的中常委，有全國高知名度及能見度，論述能力也強。

去年12月間，李在臉書寫「我的戰場在立法院、在嘉義，我責無旁貸，開啟戰鬥模式，宣布競選2020年嘉義市立法委員，這就是我做為中生代承擔的勇氣與做法。」這番話，被視為開啓立委選戰大門。

連任4屆市議員的王美惠大方坦承有更上一層樓意願，她說，會認真考慮參加黨內初選，來場君子之爭，也會尊重初選結果，以大局為重。同樣是4屆市議員資歷的黃露慧被問到參選意願，總是笑笑帶過「還沒想到這個問題耶！」

去年競選市議員連任落敗的黃盈智，目前擔任嘉義市諸羅進步協進會理事長，持續關心公眾事務，地方傳聞黃已在洽談大型看板位置等，為競選立委做準備，但黃本人語帶保留說「參選與否還要評估」。

藍營去年奪回市長寶座，士氣大振，支持者看好這股氣勢有機會延續到2020大選。誰來代表藍營出征，市議員張秀華、傅大偉、鄭光宏被點名，3人都說「還要考慮」。

民進黨嘉義市黨部主委黃大祐說，立委初選相關規則要等中常會討論後，才能確認期程及辦法，預計4、5月間會有初選民調。黃認為，每個人都有參選權利，有競爭才有進步，角逐者眾不是壞事。