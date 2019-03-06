黃敏惠小內閣 再確認2名一級主管人選

2019-03-06 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠的小內閣尚有副市長等人選未出爐，今天確認工務處長、衛生局長分別由郭拱源、張耀懋「回鍋」，下周走馬上任。

黃敏惠今天傍晚證實此項人事消息，強調用人適才適所，不一定是嘉義人，但一定有一顆愛嘉義的心，才能全力以赴。

黃市長身兼中華台北特奧會理事長，本月13日率團出國到杜拜阿布達比，23日晚間返國。工務處長、衛生局長的布達、宣示典禮預定本月12日上午9時30分在市府8樓會議室，趕在黃出國前完成。

郭拱源現年62歲，老家在高雄，曾任嘉義市政府工務處長，公職退休3年，此次以政務官「回鍋」任用。郭表示，他曾和黃市長相處共事5年，再回市府團隊共同打拚，熟悉的人、熟悉的環境，將全力以赴貢獻所長。

張耀懋則是台北醫學大學法務長兼副教授，市府向學校借調。54歲張耀懋曾是媒體人，在醫藥新聞領域建立權威感，張是醫務管理、法律雙碩士，後又到台灣大學健康政策暨管理研究所進修，取得博士學位。

張在黃敏惠上一任、前市長涂醒哲時期都曾以政務官身分出任衛生局長，評價不錯，黃去年再度入主市府，徵詢張留任意願，足見張耀懋專業能力獲得肯定。