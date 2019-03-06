關子嶺172線雲泉橋灌漿車傾斜 暫時單向通行

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2019-03-06 15:01
聯合報 記者
林文義
╱即時報導
台南關子嶺172線雲泉橋路段單向通車！警方表示，雲泉橋下方攔砂壩工程下午進行灌漿時，灌漿車支架斷裂造成車輛傾斜，必須進行吊掛排除，因此只能暫時單向通行，幸好無人員傷亡。
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