關子嶺172線雲泉橋灌漿車傾斜 暫時單向通行

2019-03-06 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台南關子嶺172線雲泉橋路段單向通車！警方表示，雲泉橋下方攔砂壩工程下午進行灌漿時，灌漿車支架斷裂造成車輛傾斜，必須進行吊掛排除，因此只能暫時單向通行，幸好無人員傷亡。