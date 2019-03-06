親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

關子嶺172線雲泉橋灌漿車傾斜 暫時單向通行

2019-03-06 15:01聯合報 記者林文義╱即時報導

台南關子嶺172線雲泉橋路段單向通車！警方表示，雲泉橋下方攔砂壩工程下午進行灌漿時，灌漿車支架斷裂造成車輛傾斜，必須進行吊掛排除，因此只能暫時單向通行，幸好無人員傷亡。

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

畜牧水肥車上路 灌溉農田創造環保農畜牧業三贏

2019-03-06 15:01

契作轉作補助、農業災損二擇一？雲林蒜農抗議不公平

2019-03-06 14:27

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

提前一個月開花 雲林崙背木棉花道正火紅

2019-03-06 09:08

挑戰徹夜不眠觀測110個星體 阿里山梅西爾馬拉松登場

2019-03-06 09:06

嘉義烏殼綠竹筍 外銷1萬箱到加拿大

2019-03-06 08:58

台南市區第一個原民工藝坊 展現女性夢想與克服難關

2019-03-06 08:10

農路修繕牛步 南市議員請命

2019-03-06 00:02

籽也能吃 南市推酪梨籽麵

2019-03-06 00:00

搏茶會改在中埔、9月秋節前辦

2019-03-06 00:00

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

阿里山花季 林鐵推主題列車帶遊客賞花

2019-03-05 14:28

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

農委會公告嘉義縣旱災現金救助地區 今起受理申請

2019-03-05 11:20

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top