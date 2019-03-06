畜牧水肥車上路 灌溉農田創造環保農畜牧業三贏
嘉義縣推動畜牧業資源化政策跨出一大步！環保局補助畜牧業購買首輛畜牧糞尿沼渣沼液施灌槽車（畜牧化肥車），今天上路，使用回收處理畜牧水肥，取代化學肥料，灌溉農田，不僅減少畜牧業繳納水汙費，節省農民購買肥料費用，還減少排放溪流汙染，創造環保與農畜牧業三贏。
養豬牛羊產生糞尿排泄物，過去往往接管排入溪流，造成水汙染，產生臭味， 破壞環境，為回收畜牧廢水利用，環保署與縣市環保局補助畜牧業買水肥車，補助額一半，水肥車逾400萬元以上，補助減輕畜牧業負擔，嘉縣環保局自籌加環保署補助共200萬元，提供一家乳牛場購買首輛17噸水肥車。
乳牛場位在朴子溪流域月眉潭橋上游，業者與附近農民簽施灌同意書，施灌水稻及狼尾草田共51筆，經環保局協助獲農業處審查核可，預計施灌沼液沼渣總量每年達6443公噸，施灌農地12.7公頃。嘉縣養豬協會理事長張豐欣肯定畜牧業資源化政策，創造養豬業與環保雙贏。
環保局長張根穆說，從105年推動畜牧業資源化政策，核准施灌畜牧場總場數占總列管數22%，其中41場畜牧業通過沼渣沼液農地肥分使用計畫，8場通過農業事業廢棄物個案再利用，3場放流水回收使用澆灌植物，合計施灌農地262公頃，年施灌總量合計19萬6155公噸。
每年可削減BOD（生化需氧量）1148.724公噸，SS（懸浮固體物）1878.168噸，相當1年節省近500萬元合計1萬8600包化學肥料費用， 為加速畜牧業資源化推動，環保局將積極推動200頭以下養豬場廢水資源化，諮詢專線（05）3620800分機613。
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