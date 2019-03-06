契作轉作補助、農業災損二擇一？雲林蒜農抗議不公平

2019-03-06 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



受到暖冬影響，雲林縣蒜頭生長遲緩、失收，農委會公告將雲林蒜頭列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，但有農民反映農業災損跟轉作補助只能二擇一，對他們而言天災造成損失，卻無法請領該有的補助，實在不公平；立委蘇治芬近日頻頻接獲農友陳情，她今天中午12點邀請農糧署副署長蘇茂祥與民眾面對面，盼望中央瞭解農民心聲。

20多位來自雲林虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉的農民，今天聚集到虎尾鎮延平里活動中心表達心聲；多位農民無奈說，這次暖冬、不降雨，使得蒜球因氣候影響長不大，多數僅有正常大小3分之1大，可能蒜葉外觀看起來很漂亮，但實際挖開蒜球早已損壞。

農民們提到，許多農友會依照時節栽種農作物，預計採收完蒜頭會轉作種花生，而今年月初有登記一期作物契作轉作補助，但最近旱災蒜頭嚴重損失，若大家去申請農業災損，就沒辦法請領轉作補助，只能二擇一。

他們表示，一期農產轉作補助以花生來說每分地可領2400元補助，而蒜頭災損一分地可領3600元補助，一旦農民選擇申請蒜頭災損，就會影響到二期轉作補助，等於選擇了蒜頭災損3600元補助，就要放棄花生兩期的轉作補助4800元。

對他們而言相當不公平，眼前蒜頭嚴重失收，勢必得請領農業災損，但卻又政策問題，不得請領轉作補助，讓大家覺得有苦難言；立委蘇治芬、元長鄉長李明明等人也對此，期盼中央政府能放寬請領標準。

蘇茂祥解釋，契作轉作補助在今年一月底已經登記完成，轉作期間2月15日到6月15日，各地鄉鎮市公所農務人員，會派員實地勘查，比如今天到場的農民，申請轉作花生，那在轉作期間農田裡有花生除外的農作物，因此現場勘察發現田裡還有蒜頭，就不符合規定而不得請領轉作補助。