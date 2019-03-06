取經日本智慧農業 雲林擬升級冷鏈物流

2019-03-06 13:49 中央社 記者葉子綱雲林縣6日電



雲林縣長張麗善率團赴參加日本東京食品展推銷農特產，今天參訪當地農研機構及流通中心等，取經智慧農業技術，做為雲林縣升級創新發展冷鏈物流中心與蔬果加工的參考。

張麗善率縣府團隊及鄉鎮農會前往日本，參加5日開幕的東京食品展，推銷「雲林良品」的優質農特產品，成為食品展焦點之一，吸引當地消費市場，接下來2天，張麗善一行人馬不停蹄參訪農業機構，取經智慧農業技術發展。

張麗善一行人今天參訪日本農研機構（NARO）、笠間市農業公社和東京流通中心等地。她說，取經日本農研機構運用資訊與通信科技（Information andCommunication Technology，簡稱ICT）產業的跨域整合與智慧農業技術。

她指出，日本和台灣同樣面臨農業人口老化問題，參訪笠間市農業公社盼瞭解因應人口老化的活化地方農業的策略與作為，並在東京流通中心借鏡冷鏈物流與蔬果加工技術，做為雲林縣升級創新發展冷鏈物流中心的參考。

張麗善表示，日本在農業跨領域整合技術與智慧農業機械的應用，非常值得農業大縣的雲林學習，笠間市在台灣也設有辦事處，希望未來能有更多交流機會，也歡迎笠間市來雲縣參訪，促進城市交流。