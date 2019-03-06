親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

取經日本智慧農業 雲林擬升級冷鏈物流

2019-03-06 13:49中央社 記者葉子綱雲林縣6日電

雲林縣長張麗善率團赴參加日本東京食品展推銷農特產，今天參訪當地農研機構及流通中心等，取經智慧農業技術，做為雲林縣升級創新發展冷鏈物流中心與蔬果加工的參考。

張麗善率縣府團隊及鄉鎮農會前往日本，參加5日開幕的東京食品展，推銷「雲林良品」的優質農特產品，成為食品展焦點之一，吸引當地消費市場，接下來2天，張麗善一行人馬不停蹄參訪農業機構，取經智慧農業技術發展。

張麗善一行人今天參訪日本農研機構（NARO）、笠間市農業公社和東京流通中心等地。她說，取經日本農研機構運用資訊與通信科技（Information andCommunication Technology，簡稱ICT）產業的跨域整合與智慧農業技術。

她指出，日本和台灣同樣面臨農業人口老化問題，參訪笠間市農業公社盼瞭解因應人口老化的活化地方農業的策略與作為，並在東京流通中心借鏡冷鏈物流與蔬果加工技術，做為雲林縣升級創新發展冷鏈物流中心的參考。

張麗善表示，日本在農業跨領域整合技術與智慧農業機械的應用，非常值得農業大縣的雲林學習，笠間市在台灣也設有辦事處，希望未來能有更多交流機會，也歡迎笠間市來雲縣參訪，促進城市交流。

張麗善東京
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

契作轉作補助、農業災損二擇一？雲林蒜農抗議不公平

2019-03-06 14:27

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

提前一個月開花 雲林崙背木棉花道正火紅

2019-03-06 09:08

挑戰徹夜不眠觀測110個星體 阿里山梅西爾馬拉松登場

2019-03-06 09:06

嘉義烏殼綠竹筍 外銷1萬箱到加拿大

2019-03-06 08:58

台南市區第一個原民工藝坊 展現女性夢想與克服難關

2019-03-06 08:10

農路修繕牛步 南市議員請命

2019-03-06 00:02

籽也能吃 南市推酪梨籽麵

2019-03-06 00:00

搏茶會改在中埔、9月秋節前辦

2019-03-06 00:00

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

阿里山花季 林鐵推主題列車帶遊客賞花

2019-03-05 14:28

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

農委會公告嘉義縣旱災現金救助地區 今起受理申請

2019-03-05 11:20

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top