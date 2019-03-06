台南冬天降雨1.5毫米 創121年最低紀錄

2019-03-06 13:45 中央社 台南6日電



台南今天暖冬少雨，中央氣象局南區氣象中心觀測，去年12月至今年2月冬天3個月，台南中西區累積雨量僅1.5毫米，創下台南站開站121年來冬天降雨最低紀錄。

南區氣象中心台南站位於中西區，也是南區氣象中心所在地，今年冬天累積雨量1.5毫米，創下自1898年開站121年來冬天降雨最低紀錄，但原因無法推測。

南區氣象中心資料顯示，台南站百餘年來冬天同期累積雨量的次低紀錄，依序是1960年的2.3毫米，2017年的3毫米，1965年的5毫米，1940年的5.3毫米，1946年的5.8毫米，2009年的6.6毫米，1987年的6.7毫米，1926年的7毫米，1963年的7.7毫米。

從台南站排名前10名的冬天最低累積雨量紀錄發現，21世紀就佔了3個，分別是2019年、2017年及2009年，2017年及2019年更佔第一名及第三名，間隔時間只有2年。

因受到華南雲雨區東移及鋒面影響，台南昨晚出現短暫降雨，台南站累積雨量只有0.5毫米；南區氣象中心人員今天表示，未來4天至5天，台南還有降雨的機會。不過，台南正值枯水期，較大降雨量將得等到5月至6月的梅雨季。