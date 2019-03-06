親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雲豹的文化重量：以部落自然主權引領生態修復

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12聯合報 記者魯永明╱即時報導

空汙議題受關切，環保署公布有助淨化空氣植物，嘉義縣中埔鄉和睦國小學童林芯伃、陳允凱，創意發想，發現台灣山蘇花、吊蘭對降低室內二氧化碳及有機揮發物質效能最好，在教師指導下，以「綠色空氣清淨機」創客發明主題，榮獲2018 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動銀牌獎。

校長陳振興今天表揚獲獎師生，和睦國小學生創意無限，上個月代表嘉縣參加2018 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動，榮獲2銀6銅，成績冠嘉義縣。

銀牌獎得主林芯伃、陳允凱，有感於空氣品質越來越令人擔憂，戶外有PM2.5，室內有二氧化碳及有機揮發物質，發想改良現有的空氣清淨機，發現台灣山蘇花、吊蘭，對降低二氧化碳及有機揮發物質效能最好，為減少空氣清淨機體積，發揮淨化效能，採用雞尾酒方式，將空氣清淨機與台灣山蘇花、吊蘭結合，並使用藍光LED燈提升植物光合作用之效率，讓一台空氣清淨機能夠多方位地淨化空氣。

另組銀牌得主，「節能環保盆栽」創作者何季穎、黃韋瑄、羅靖雯，為防治病媒蚊，家中盆栽集水盤需常清理，浪費水，有時全家外出旅遊回來，盆栽快枯死，改良集水盤，活用自然課學習毛細作用，將鑽有孔洞塑膠水管塞入棉花，插入盆栽底部，延伸到底下集水盆水，讓集水盆水可透過管內棉花毛細現象，再次吸回土壤，讓水資源二次利用，即使減少清理集水盆次數，也不用擔心病媒蚊孳生。

陳振興說，和睦歷年在陳勝哲主任及多位老師指導下，參加 IEYI比賽，連續6年獲獎件數全縣第一，今年五組特優作品代表嘉縣參賽，其中「節能環保盆栽」、「綠色空氣清淨機」獲銀牌獎，另有6件銅牌，作品兼具環保、便利及實用，富生活創意，值得研發。

嘉義縣中埔鄉和睦國小校長陳振興(右三)表揚以「綠色空氣清淨機」創客發明主題榮獲2...
嘉義縣中埔鄉和睦國小校長陳振興(右三)表揚以「綠色空氣清淨機」創客發明主題榮獲2018 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動銀牌獎得主及指導教師。圖／和睦國小提供
分享

空氣清淨機發明展
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

余天：守下民主聖地三重 不要再踹一腳

2019-03-06 11:01

冬候鳥樂園鰲鼓濕地驚見3鳥屍 鳥友擔心病毒致命

2019-03-06 10:35

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

提前一個月開花 雲林崙背木棉花道正火紅

2019-03-06 09:08

挑戰徹夜不眠觀測110個星體 阿里山梅西爾馬拉松登場

2019-03-06 09:06

嘉義烏殼綠竹筍 外銷1萬箱到加拿大

2019-03-06 08:58

台南市區第一個原民工藝坊 展現女性夢想與克服難關

2019-03-06 08:10

農路修繕牛步 南市議員請命

2019-03-06 00:02

籽也能吃 南市推酪梨籽麵

2019-03-06 00:00

搏茶會改在中埔、9月秋節前辦

2019-03-06 00:00

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

阿里山花季 林鐵推主題列車帶遊客賞花

2019-03-05 14:28

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

農委會公告嘉義縣旱災現金救助地區 今起受理申請

2019-03-05 11:20

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top