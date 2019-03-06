改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



空汙議題受關切，環保署公布有助淨化空氣植物，嘉義縣中埔鄉和睦國小學童林芯伃、陳允凱，創意發想，發現台灣山蘇花、吊蘭對降低室內二氧化碳及有機揮發物質效能最好，在教師指導下，以「綠色空氣清淨機」創客發明主題，榮獲2018 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動銀牌獎。

校長陳振興今天表揚獲獎師生，和睦國小學生創意無限，上個月代表嘉縣參加2018 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動，榮獲2銀6銅，成績冠嘉義縣。

銀牌獎得主林芯伃、陳允凱，有感於空氣品質越來越令人擔憂，戶外有PM2.5，室內有二氧化碳及有機揮發物質，發想改良現有的空氣清淨機，發現台灣山蘇花、吊蘭，對降低二氧化碳及有機揮發物質效能最好，為減少空氣清淨機體積，發揮淨化效能，採用雞尾酒方式，將空氣清淨機與台灣山蘇花、吊蘭結合，並使用藍光LED燈提升植物光合作用之效率，讓一台空氣清淨機能夠多方位地淨化空氣。

另組銀牌得主，「節能環保盆栽」創作者何季穎、黃韋瑄、羅靖雯，為防治病媒蚊，家中盆栽集水盤需常清理，浪費水，有時全家外出旅遊回來，盆栽快枯死，改良集水盤，活用自然課學習毛細作用，將鑽有孔洞塑膠水管塞入棉花，插入盆栽底部，延伸到底下集水盆水，讓集水盆水可透過管內棉花毛細現象，再次吸回土壤，讓水資源二次利用，即使減少清理集水盆次數，也不用擔心病媒蚊孳生。