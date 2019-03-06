冬候鳥樂園鰲鼓濕地驚見3鳥屍 鳥友擔心病毒致命

2019-03-06 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春暖花開，賞鳥景點嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，從遠方來台渡冬嬌客候鳥，紛紛換上繁殖羽，準備北返回家；嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺日前在鰲鼓濕地，發現3具鳥屍，包括1隻琵嘴鴨及2隻蒼鷺，屍體已經腐化，由於近日屏東溪發生大規模鳥類肉毒桿菌病毒事件，鰲鼓濕地不得不防範。

陳建樺說，屏東溪發生大規模肉毒桿菌病毒事件，這幾天要特別留意是否有帶病的鳥類個體北返，路過留滯發病，如有發現要盡快處理，避免疫情擴散，他發現3具鳥屍，包括1隻琵嘴鴨及2隻蒼鷺，屍體腐化，研判自然死亡，已經打撈妥善處理，呼籲到鰲鼓濕地賞鳥、拍鳥朋友，發現病鳥或死亡鳥屍，儘快通報。

屏東縣動物防疫所最近接獲消息，指近來在高屏溪發生雁鴨科水鳥大量死亡，染病水鴨無法划水、飛行，身體還會不自主的抖動，隨即將採樣的小水鴨檢體送家畜衛生試驗所檢驗，釐清死亡原因，送檢結果，在

小水鴨體內檢驗出肉毒桿菌C型毒素，禽流感病毒基因陰性，排除禽流感感染。

嘉義縣家畜疾病防治所說，目前是禽流感好發季節，若發現鳥屍，可通報防治所送驗，共同防疫，禽流感 病毒與肉毒桿菌C型毒素不同，肉毒桿廣泛存於自然界中，在土壤、湖水、河水及動物的排泄物內，在厭氧環境中該菌會形成芽胞，會產生強烈神經毒素，會導致肌肉麻痺，今年天候異常，日夜溫差大，底棲性魚類平常即帶有肉毒桿菌寄生，死亡魚蝦暴露易腐敗，進而寄生肉毒桿菌會產生大量的肉毒桿菌毒素。