糖業大地藝術祭 台南麻豆飄藝術風

2019-03-06 13:26 中央社 台南6日電



台南市總爺藝文中心今年首度舉辦「2019麻豆糖業大地藝術祭」，由國內外藝術家帶來大量戶外藝術品，設置場域擴及整個麻豆區，融入當地民眾生活，使麻豆小鎮充滿藝術氣息。

台南市政府文化局今天指出，首屆「麻豆糖業大地藝術祭」邀請53組跨領域創作者（國外14組、國內39組），以麻豆與糖業為主題，現地創作共60組作品。場域以舊總爺糖廠為核心，結合糖業鐵道龍泉生態月台、2/3屋、柚香學堂、柚香小築及麻豆10所高職、國中小學校園。

因藝術作品多在戶外設置，任何時間參觀都有不同風情，融入當地民眾生活；外地遊客前往參訪時，遊程安排上也較不會受場館開放時間等限制，活動頗受好評。

台南市文化局指出，參展藝術品除了「2/3屋」正進行展品加固，預定暑假重新開放之外，其他作品持續開放現地展示。每件作品向造訪者訴說各種有關麻豆幾個世紀的自然和人文地景故事，也使麻豆小鎮各處散發濃濃的藝術風情。