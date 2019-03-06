麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



暖冬影響多種果樹不開花，台南麻豆文旦也傳出開花期況不佳，恐影響今年產量，麻豆區農會總幹事孫慈敏昨緊急前往果樹產銷班會勘，柚農說，受到氣候影響開花確實晚一點，但情況還算正常，孫慈敏也說，開花多少還要看結果率，到４月底５月初才能夠確定今年產量。

孫慈敏說，和專家學者討論過，目前開花情況即使沒有往年好，也不必太過憂心，最後要看的是結果率，因還會有自然落果，要到４月底５月初才能知道今年真實的產量，這段時間會密切觀察變化，也請農民加強果園管理，顧好麻豆文旦品質。

麻豆區農會本周日舉辦麻豆柚花季活動，選在南勢里好廖文旦園，從柚花婚禮、下午柚花音樂會到晚上花食天地餐，搭配手工皂、拓印袋DIY及花間拍照等。

孫慈敏說，去年試辦後今年就有北部遊客報名包場，原本擔心柚花不開，但勘查後多數文旦園開花正常，歡迎各地遊客來賞花，去年透過柚花體驗活動，邀請消費地民眾來參加，在文旦產季就會有訂單，現在農民都爭相爭取在自家果園辦柚花活動。

柚農陳哲維種植七分地文旦，位在北勢及南勢里，他說，開花情況不錯，沒有受到氣候的影響，他說，今年是有文旦園因氣候的關係，開花比較晚一點，但只要經過合理化管理，最後結果率不會受到影響；農政單位都有定期開課，農民一定要接受新的觀念，在專業輔導下，面對極端氣候，受到的影響也會較小。