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挑戰徹夜不眠觀測110個星體 阿里山梅西爾馬拉松登場

2019-03-06 09:06聯合報 記者謝恩得╱即時報導

這周六日（9日下午到10日清晨）阿里山將舉辦「2019阿里山梅西爾馬拉松」天文活動，齊聚全台各地天文好手，挑戰在一個晚上完成110個星體觀測，現場設置專業天文望遠鏡，歡迎對天文有興趣的朋友3月9日夜間到現場，一同觀賞無光害的璀璨星空。

林務局嘉義林區管理處表示，梅西爾馬拉松不是賽跑，是在天空觀星與時間賽跑，考驗觀星技術、天文知識與體力的嚴峻任務。這項比賽也要推廣小笠原山星空美景，成為全球各地遊客一生必來朝聖觀星景點。

參賽選手僅能使用手中的星圖與天文望遠鏡，挑戰一個晚上徹夜不眠，尋找18世紀法國梅西爾爵士所記錄的110個星體。其中的兩個關鍵時刻，第一個是要在日落後30分鐘，從暮光中找到即將西落的目標星體。第二個則是要在日出前半小時，從東方的晨曦當中找到最後一個目標才算是完賽。

去年首度在阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台舉辦的「梅西爾馬拉松」，最後有5位參賽者成績接近完賽紀錄。今年嘉義林管理再度與臺北市立天文科學教育館、台北市天文協會、嘉義市天文協會合辦阿里山梅西爾馬拉松，共有17位來自全國各地的選手報名。

比賽期間小笠原觀景平台進行人員及燈光管制，將關閉周邊道路燈光。觀賽民眾3月9日下午7時可於遊客中心搭乘電動遊園車祝山線，再步行至小笠原山，照明燈具需包覆紅色玻璃紙，現場不提供觀星解說，禁止使用綠光雷射筆避免干擾。

小笠原山璀璨星空。圖／嘉義林區管理處提供
小笠原山璀璨星空。圖／嘉義林區管理處提供
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梅西爾馬拉松事前準備。圖／嘉義林區管理處提供
梅西爾馬拉松事前準備。圖／嘉義林區管理處提供
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阿里山馬拉松北市

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