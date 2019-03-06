台南市區第一個原民工藝坊 展現女性夢想與克服難關

2019-03-06 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



長期關懷都市原住民的台南市玉山原鄉全人關懷協會成立的Nay工藝坊，本周六將開幕，其中有許多原民女性懷抱夢想、克服難關的故事。

台南市雖然沒有原鄉（原住民傳統部落），但落籍的原民有8000多人，實際在此生活的更多，目前全市有十多個原民民間團體，但成立工藝坊的卻不多。

位在東區長榮路五路巷內、利用大光教會空間成立的玉山原鄉協會，成立已經7年多，去年起開始試運作工藝坊，在勞動部的補助下，工藝坊運作地有聲有色，並能創造盈餘，今年再添人手，正式成軍。

協會總幹事買秀珍表示，成立工藝坊一方面希望能夠保存原鄉的傳統工藝文化，而且藉著培訓，讓原民女性有一技之長，而過去不少原民也自己成立工作室，製作原民工藝品，但往往陷入單打獨鬥、無以為繼的困境，成立工藝坊也是集結眾人之力給予協助。

協會一開始是到學校、社區裡推廣原民工藝，發現很多材料都要到屏東等地購買，台南買不到，而興起成立工藝坊自製自銷的念頭，目前不僅有對外的工藝課程，也開發出許多新的商品，像是軟陶飾品、十字繡布件等，並協助不少弱勢女性習藝。

像是50多歲阿美族的春枝姐，有小兒麻痺，在丈夫過世後，靠著打零工養大孩子，因為對手工藝很有興趣，加入工藝坊，從一開始的沒有自信心，訓練一年多，目前已能夠獨當一面，到社區、學校裡授課，「一輩子都辛辛苦苦，只有現在活得最開心」

27歲賽夏族的婉如過去從事網拍，但競爭激烈利潤有限，讓她成為青貧族，來到工藝坊後能夠學習工藝製作讓她非常開心，還貢獻自己過去網拍的經驗給大家，未來希望能開創自己的事業。