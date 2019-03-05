遊戲園搬到嘉市鬧區 募二手玩具送偏鄉

2019-03-05 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義大遠百在一樓廣場打造兒童遊樂園，今天邀請伊甸基金會慢飛天使搶先體驗，也號召客人一同獻愛，捐出家中二手玩具或童書，每捐一樣可獲HAPPY GO點數20點，最高換100點，二手玩具與童書全數捐贈給雲林縣行動玩具圖書巡迴車，讓偏鄉孩子也能享受多采多姿的童年。

嘉義大遠百企劃課處長張嘉男說，遊樂園是孩童心中的夢想天地，遠東百貨嘉義店邀請Moogo瑪果移動樂園至遠東百貨1F陽光廣場擺放大型遊樂設施，包括皇家旋轉木馬、草莓摩天輪、熱火飛天車及奇幻小火車，遊樂設施不只兒童能搭乘，大人亦可陪伴小孩，在充滿歡樂的笑聲裡，共創親子回憶。

在活動期間，購買超值一日票250元，當日可無限搭乘4項遊樂設施，持HAPPY GO卡、HAPPY CASH卡及遠東聯名卡即可享優惠，超值一日票可折價50元。

嘉義大遠百今天邀請35名伊甸慢飛天使搶先體驗，10餘名老師、家長陪孩子同樂，孩子們玩得不亦樂乎，臉上綻放純真笑容。

業者也鼓勵客人一起攜手做公益，將家中的二手玩具與童書捐出，即可獲HAPPY GO點數，將在今年兒童節前夕將二手玩具、童書全數捐給雲林縣行動玩具圖書巡迴車。希望以益智類的玩具為主，避免集點贈品玩具。

嘉義遠百店長李正方表示，藉由募玩具、童書的行動，盼喚起社會大眾對城鄉資源落差問題的重視，給偏鄉孩子多一點愛，就能帶來翻轉與正向改變。