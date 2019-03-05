台南營造英語友善環境 3年核發逾千標章

2019-03-05 18:27 中央社 台南5日電



台南市政府透過核發英語友善標章營造英語友善環境，3年來發出1233張，今天舉辦今年的授證儀式。市長黃偉哲表示，希望英語友善環境能讓更多人看見台南、造訪台南，帶動商機。

台南市政府第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚說，英語友善標章輔導範圍包括店家（含小吃、夜市）、民宿、司機（計程車、公車）、醫院、古蹟、藥局、寺廟、文創園區、停車場、導覽志工等十大業種。希望外籍人士來到台南在食衣住行各方面可獲雙語服務。

田玲瑚指各業者也可藉機練習開口說做生意時用得上的英語，提高城市整體英語力。所有獲得標章的店家資訊陸續建置在「台南市英語友善地圖」中，方便外籍人士按圖索驥，或預先瀏覽雙語菜單、美食照片等。

黃偉哲在授證儀式致詞說，台南的文化與歷史內涵發光發熱並走向國際化，讓台南市民充滿榮譽感，是他重要的使命。而營造台南成為英語友善城市，是邁向國際化非常重要的一大步。期許藉由全方位英語友善環境建置，讓更多人看見台南、造訪台南，帶動台南商機。

黃偉哲說，計程車業者「大都會」和「港龍」車隊由車隊老闆帶頭，祭出獎勵措施、開英語課程，鼓勵旗下司機學英語。此舉一改過去由市府開設計程車英語會話課、司機自由報名參加的方式，也讓獲得標章的計程車駕駛大幅增加。