親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「天天開心」男星驚傳車禍 撞公車臉鐵青

史上最複雜！春遊方案攻略一次解析

影／捍衛身障者工作權 國小進用不足額被罰26萬

2019-03-05 17:47聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

依《身心障礙者權益保障法》規定，公立單位每34人需進用1名身心障礙者，私立機關是67人進用1人，雇用重度以上1人抵2人。嘉義市嘉北國小按比例須進用4人，去年7月一名重度身障老師退休，產生2名身障缺額，學校被裁罰26萬餘元，近日雇用林姓身障女子協助管理花圃、門禁等，才中止被連續開罰窘境。

嘉北國小校長趙季薇說，學校願意重視身障者工作權，且校內缺人缺工，如今警報解除，終於鬆一口氣。

嘉義市政府社會處副處長曾建福說，96年7月11日修訂《身心障礙者權益保障法》第38條規定，定額進用制度是為保障及促進身心障礙者就業，鼓勵雇主釋出工作機會，讓身障者得以發揮專長、融入社會。

曾建福表示，依法若未足額進用，課以差額補助費，依差額人數乘以每月基本工資2萬3100元，收繳的差額補助費，存入各縣市政府身障者就業基金專戶。

以嘉北國小為例，該校需雇用身障員額4人，原本校內有3名身心障礙者教職員工，其中1人為重度，符合相關標準。去年7月底，一名重度身障老師退休，產生2個身障缺額，一時無法補人，去年8月至11月、今年1月至2月間，產生罰款26萬8000餘元。

嘉義市社會處勞工科表示，大都會區因就業機會較多，就業資源較豐富，進用人數相對多，社會處設有支持性就業服務員陪伴適應職場，協助期3個月至半年不等，去年媒合16名身心障礙者順利就業，投入飯店櫃台人員、銀行行政助理、塑膠工廠現場作業員等工作。

嘉義市政府社會處救助及身障福利科社工劉芳汝是白化症患者，23歲、去年從大學社工系畢業，第一份工作就是到市府服務，專長和熱情契合，她相當珍惜。使用輔具克服視力問題，工作態度與表現獲同事、長官肯定。

嘉義市政府社會處長張元厚觀察，芳汝是相當耐磨的八年級生，工作上會虛心請教前輩，同事也樂意伸出援手。芳汝主辦業務是低老安置等，挑戰不小，除在辦公室連繫處理，偶爾須外出訪案。雙眼視力在0.05至0.1間，平時騎電動車代步，閱讀靠擴視機幫忙，生活、工作都能自立。

曾建福談到，嘉義地區曾有一家百貨公司為解決進用身障者需求，雇用視障者駐店幫員工按摩，增加同仁福利。嘉義市也有幾家暖心企業，樂意超額進用身心障礙員工，例如嘉市北港路的中油嘉義竹村站就是一例。

中油嘉義竹村站員工21人，未達進用義務，業者展現包容性，目前雇用5名身障員工，全盛時期達7名。

會計黃裕慧說，身心障礙員工時薪待遇和一般員工相同，初期從擦車學起，再接觸洗車、加油、結帳等，循序漸進訓練，並搭配熟手工作，營造友善、有愛的職場環境。

32歲阿益、21歲阿泓都是輕度智能障礙者，阿益總是熱情地和客人打招呼，洗車客人偶爾會塞小費鼓勵，讓他工作有成就感。阿泓每月收入2萬餘元，他努力存錢，夢想是早日存夠創業基金，開家餐飲店大展手藝。

統計至107年底，嘉義市定額雇用義務機關有133家，法定進用549人，實際進用852人，超額進用303人，超額進用率55.2%，高於全國平均44.8%。

嘉義市嘉北國小未足額進用身心障礙者，被裁罰26萬餘元，近日警報解除，雇用林姓身障...
嘉義市嘉北國小未足額進用身心障礙者，被裁罰26萬餘元，近日警報解除，雇用林姓身障女子協助管理花圃、門禁等。圖／嘉北國小提供
分享
32歲阿益在加油站工作年餘，他工作勤奮，從擦車學起，如今已能獨當一面，洗車動作俐...
32歲阿益在加油站工作年餘，他工作勤奮，從擦車學起，如今已能獨當一面，洗車動作俐落。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市政府社會處救助及身障福利科社工劉芳汝是一名白化症患者，透過擴視機等輔具協助...
嘉義市政府社會處救助及身障福利科社工劉芳汝是一名白化症患者，透過擴視機等輔具協助，克服視力問題，工作態度獲同仁、長官讚許。記者王慧瑛／攝影
分享
中油加油站嘉義竹村站目前員工21人，其中有5人是身心障礙者，加油站會計黃裕慧說，...
中油加油站嘉義竹村站目前員工21人，其中有5人是身心障礙者，加油站會計黃裕慧說，公司一視同仁，身障者和一般員工時薪待遇相同。記者王慧瑛／攝影
分享
32歲阿益（右）、21歲阿泓相當珍惜能在加油站工作的機會，現已能獨當一面，洗車動...
32歲阿益（右）、21歲阿泓相當珍惜能在加油站工作的機會，現已能獨當一面，洗車動作俐落。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市政府社會處救助及身障福利科社工劉芳汝是一名白化症患者，透過擴視機等輔具協助...
嘉義市政府社會處救助及身障福利科社工劉芳汝是一名白化症患者，透過擴視機等輔具協助，克服視力問題，工作表現獲社會處副處長曾建福等人肯定。記者王慧瑛／攝影
分享

身障者中油社工

相關新聞

遊戲園搬到嘉市鬧區 募二手玩具送偏鄉

2019-03-05 18:32

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

阿里山花季 林鐵推主題列車帶遊客賞花

2019-03-05 14:28

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

農委會公告嘉義縣旱災現金救助地區 今起受理申請

2019-03-05 11:20

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27

嘉縣竹村國小省電拿獎金「有錢買樂器了」

2019-03-04 23:51

台南環狀公車線 70路啟動

2019-03-04 23:34

打8折！一起到台南善化採草莓

2019-03-04 23:32

鼬獾攻擊事件後...當心狂犬病！古坑犬貓免費打疫苗

2019-03-04 23:29

夫車禍腦傷 她拿起油漆刷撐家計

2019-03-04 23:24

白牌車上阿里山 警方攔查開罰

2019-03-04 23:21

暖冬多項農作減產 列現金救助

2019-03-04 23:13

偵破社會矚目街頭殺人案 台南議長頒獎嘉勉有功員警

2019-03-04 19:57

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48

雲林女力大爆發 張麗善邀女縣民一同慶祝婦女節

2019-03-04 13:34

狂犬病高風險區 古坑鄉公所免費施打狂犬病疫苗

2019-03-04 13:14

台南添電動公車 黃偉哲盼助空氣改善

2019-03-04 13:11

減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11

「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45
看更多

熱門文章

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格

2019-03-04 22:14

明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52

放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

淡水步道惡臭飄散 新北市議員會勘要清汙泥解決

2019-03-04 20:27

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

打8折！一起到台南善化採草莓

2019-03-04 23:32

立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命

2019-03-04 20:03

台中花博權利金爭議 中市府與AIPH達成共識

2019-03-04 19:38

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

最美燈會 無人機秀明年見？

2019-03-04 23:31

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

淡海輕軌收費滿月 查票漏刷佔比低

2019-03-04 20:26

「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通

2019-03-04 19:01

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

50歲進出監獄7、8次 他轉職成照顧服務員

2019-03-05 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top