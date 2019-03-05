影／捍衛身障者工作權 國小進用不足額被罰26萬

2019-03-05 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



依《身心障礙者權益保障法》規定，公立單位每34人需進用1名身心障礙者，私立機關是67人進用1人，雇用重度以上1人抵2人。嘉義市嘉北國小按比例須進用4人，去年7月一名重度身障老師退休，產生2名身障缺額，學校被裁罰26萬餘元，近日雇用林姓身障女子協助管理花圃、門禁等，才中止被連續開罰窘境。

嘉北國小校長趙季薇說，學校願意重視身障者工作權，且校內缺人缺工，如今警報解除，終於鬆一口氣。

嘉義市政府社會處副處長曾建福說，96年7月11日修訂《身心障礙者權益保障法》第38條規定，定額進用制度是為保障及促進身心障礙者就業，鼓勵雇主釋出工作機會，讓身障者得以發揮專長、融入社會。

曾建福表示，依法若未足額進用，課以差額補助費，依差額人數乘以每月基本工資2萬3100元，收繳的差額補助費，存入各縣市政府身障者就業基金專戶。

以嘉北國小為例，該校需雇用身障員額4人，原本校內有3名身心障礙者教職員工，其中1人為重度，符合相關標準。去年7月底，一名重度身障老師退休，產生2個身障缺額，一時無法補人，去年8月至11月、今年1月至2月間，產生罰款26萬8000餘元。

嘉義市社會處勞工科表示，大都會區因就業機會較多，就業資源較豐富，進用人數相對多，社會處設有支持性就業服務員陪伴適應職場，協助期3個月至半年不等，去年媒合16名身心障礙者順利就業，投入飯店櫃台人員、銀行行政助理、塑膠工廠現場作業員等工作。

嘉義市政府社會處救助及身障福利科社工劉芳汝是白化症患者，23歲、去年從大學社工系畢業，第一份工作就是到市府服務，專長和熱情契合，她相當珍惜。使用輔具克服視力問題，工作態度與表現獲同事、長官肯定。

嘉義市政府社會處長張元厚觀察，芳汝是相當耐磨的八年級生，工作上會虛心請教前輩，同事也樂意伸出援手。芳汝主辦業務是低老安置等，挑戰不小，除在辦公室連繫處理，偶爾須外出訪案。雙眼視力在0.05至0.1間，平時騎電動車代步，閱讀靠擴視機幫忙，生活、工作都能自立。

曾建福談到，嘉義地區曾有一家百貨公司為解決進用身障者需求，雇用視障者駐店幫員工按摩，增加同仁福利。嘉義市也有幾家暖心企業，樂意超額進用身心障礙員工，例如嘉市北港路的中油嘉義竹村站就是一例。

中油嘉義竹村站員工21人，未達進用義務，業者展現包容性，目前雇用5名身障員工，全盛時期達7名。

會計黃裕慧說，身心障礙員工時薪待遇和一般員工相同，初期從擦車學起，再接觸洗車、加油、結帳等，循序漸進訓練，並搭配熟手工作，營造友善、有愛的職場環境。

32歲阿益、21歲阿泓都是輕度智能障礙者，阿益總是熱情地和客人打招呼，洗車客人偶爾會塞小費鼓勵，讓他工作有成就感。阿泓每月收入2萬餘元，他努力存錢，夢想是早日存夠創業基金，開家餐飲店大展手藝。