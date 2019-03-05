西螺大橋溜滑梯不安全？公所今天設置止滑墊

相關新聞
台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點2019-03-05 15:12
張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點2019-03-05 15:11
阿里山花季 林鐵推主題列車帶遊客賞花2019-03-05 14:28
農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速2019-03-05 14:24
相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車2019-03-05 12:43
農委會公告嘉義縣旱災現金救助地區 今起受理申請2019-03-05 11:20
車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助2019-03-05 10:07
財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市2019-03-05 09:52
白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人2019-03-05 09:27
嘉縣竹村國小省電拿獎金「有錢買樂器了」2019-03-04 23:51
台南環狀公車線 70路啟動2019-03-04 23:34
打8折！一起到台南善化採草莓2019-03-04 23:32
鼬獾攻擊事件後...當心狂犬病！古坑犬貓免費打疫苗2019-03-04 23:29
夫車禍腦傷 她拿起油漆刷撐家計2019-03-04 23:24
白牌車上阿里山 警方攔查開罰2019-03-04 23:21
暖冬多項農作減產 列現金救助2019-03-04 23:13
偵破社會矚目街頭殺人案 台南議長頒獎嘉勉有功員警2019-03-04 19:57
台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半2019-03-04 16:02
南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因2019-03-04 15:48
雲林女力大爆發 張麗善邀女縣民一同慶祝婦女節2019-03-04 13:34
狂犬病高風險區 古坑鄉公所免費施打狂犬病疫苗2019-03-04 13:14
台南添電動公車 黃偉哲盼助空氣改善2019-03-04 13:11
減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助2019-03-04 13:11
「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費2019-03-04 12:45
傳承200多年白杞寮遶境 空拍出現小台灣2019-03-04 12:08
暖冬龍眼荔枝開花率偏低 台南農業局勘查爭取現金救助2019-03-04 12:08
暖冬後遺症 荔枝、龍眼、玉荷包價格恐上漲2019-03-04 12:07
熱門文章
防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋2019-03-04 18:48
彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿2019-03-04 19:39
「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情2019-03-05 07:55
今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱2019-03-04 17:59
傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖2019-03-05 16:21
最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔2019-03-05 16:03
超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜2019-03-05 13:36
燈會才閉幕凌晨即撤燈 復原大鵬灣舊觀約花一周2019-03-04 17:55
台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展2019-03-05 15:23
花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快2019-03-04 17:54
高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼2019-03-04 21:38
養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場2019-03-04 20:05
相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車2019-03-05 12:43
92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格2019-03-04 22:14
明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚2019-03-04 20:52
宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！2019-03-05 15:04
放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕2019-03-04 23:38
基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手2019-03-05 10:44
財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市2019-03-05 09:52
首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行2019-03-04 17:54
居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停2019-03-05 13:53
車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助2019-03-05 10:07
雲林家扶發起捐豬興學 豬年開春就忙著「殺豬」助學2019-03-04 17:55
淡水步道惡臭飄散 新北市議員會勘要清汙泥解決2019-03-04 20:27
寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣2019-03-05 12:12
白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人2019-03-05 09:27
芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？2019-03-05 12:33
打8折！一起到台南善化採草莓2019-03-04 23:32
台中花博權利金爭議 中市府與AIPH達成共識2019-03-04 19:38
立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命2019-03-04 20:03
人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧2019-03-04 23:21
老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦2019-03-05 11:22
內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜2019-03-05 12:05
最美燈會 無人機秀明年見？2019-03-04 23:31
連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦2019-03-05 16:27
農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速2019-03-05 14:24
淡海輕軌收費滿月 查票漏刷佔比低2019-03-04 20:26
「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通2019-03-04 19:01
台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點2019-03-05 15:12
應材文藝季風城9日開跑 蔣勳領軍3講座精彩可期2019-03-05 08:03
留言