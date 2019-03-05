西螺大橋溜滑梯不安全？公所今天設置止滑墊

2019-03-05 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



第四河川局去年在西螺大橋旁堤防建設溜滑梯，但有民眾投訴滑梯坡道過陡、滑梯道入口過寬，幼童太小握不住有安全疑慮，甚至有孩子玩到撞到頭，期盼能改善問題。

林姓家長說，他228連假期間帶孩子去玩溜滑梯，但溜滑梯太陡峭，滑速快讓孩子一溜下去就煞不住撞到頭，嚇得讓他不敢再讓孩子繼續玩。