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西螺大橋溜滑梯不安全？公所今天設置止滑墊

2019-03-05 16:59聯合報 記者李京昇╱即時報導

第四河川局去年在西螺大橋旁堤防建設溜滑梯，但有民眾投訴滑梯坡道過陡、滑梯道入口過寬，幼童太小握不住有安全疑慮，甚至有孩子玩到撞到頭，期盼能改善問題。

林姓家長說，他228連假期間帶孩子去玩溜滑梯，但溜滑梯太陡峭，滑速快讓孩子一溜下去就煞不住撞到頭，嚇得讓他不敢再讓孩子繼續玩。

西螺鎮公所表示，為加強溜滑梯設施周邊安全，過年前暫時封閉，設置防撞護欄、告示牌，近幾天也在溜滑梯底部增設止滑墊，防止幼童受傷，至於溜滑梯的坡度、滑速都有符合遊具規範，未來也會加強宣導，也呼籲民眾帶孩子遊玩時，要留意孩子安全。

西螺鎮公所今天在西螺大橋溜滑梯底部增設增設止滑墊，防止幼童受傷。記者李京昇／攝影
西螺鎮公所今天在西螺大橋溜滑梯底部增設增設止滑墊，防止幼童受傷。記者李京昇／攝影
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西螺鎮公所今天在西螺大橋溜滑梯底部增設增設止滑墊，防止幼童受傷。記者李京昇／攝影
西螺鎮公所今天在西螺大橋溜滑梯底部增設增設止滑墊，防止幼童受傷。記者李京昇／攝影
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西螺鎮公所在西螺大橋旁的石製溜滑梯底部增設增設止滑墊、防撞護欄，防止幼童受傷。記...
西螺鎮公所在西螺大橋旁的石製溜滑梯底部增設增設止滑墊、防撞護欄，防止幼童受傷。記者李京昇／攝影
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