私有老建築修復最高補助5成 嘉義縣鼓勵申請動作要快

2019-03-05 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



為鼓勵私有閒置老屋活化，嘉義縣政府今天在溪口鄉柴林腳教育基金會整修的三合院，宣傳「私有老建築保存再生計畫」，縣長翁章梁表示，只要是60年以前合法建築物， 並具歷史、文化及再生價值都可以提出申請，補助金額最高可達50％，使營造使用人、所有權人與地區三贏，讓老房子不再閒置，歡迎民眾與團體踴躍申請。

翁章梁表示，文化部與縣府合作的「私有老建築保存再生計畫」，補助對象是不具文化資產身分的老建築，目前嘉義縣獲得文化部核定補助建物共有4案，皆為於朴子（玉勝巷、崁前、大糠榔、清木屋），期盼未來更多具有文化資產價值的地方提出計畫。

文化觀光局長許有仁強調，嘉義縣有許多自力修善活化經營的老屋，為了鼓勵私有建築都能提出申請，於3月中旬至4月底分別在大林、朴子、新港、民雄等鄉鎮舉辦說明會。文化部這項3年的計畫，全台將共提出6億元受理申請。

柴林腳基金會自費整修三合院，化身辦老人關懷、老人食堂和記憶保養班等公益活動，執行長王崑成期望將來有機會修繕其他老建築，並整理好的房子，做為公眾使用。

文化部老建築計畫補助包含「建物整修」、「修復技術、培力及教育推廣」以及「文化經營類」等三類，但具高度歷史、文化觀光價值或公益性質的特殊情形，經審查會同意者，最高上限為80％。