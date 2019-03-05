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東京食品展開幕 台南農特產搶曝光

2019-03-05 16:56中央社 台南5日電

「2019東京國際食品展」今天起至8日在東京幕張展覽館舉行，台南市副市長許育典率農業局及6家嚴選優質農產品廠商參展，希望協助蜜棗等優質農產品拓展海外行銷通路。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，這次推出日本人喜愛的台南芒果乾、鳳梨乾等各式果乾、冰烤地瓜系列產品、茶葉蛋和鐵蛋系列產品、台南在地食材研製的果凍和蛋糕產品、黑木耳露和養生紅藜銀耳露及蜜棗等產品。

農業局指出，許育典在今天的食品展開幕時，贈送來自台南的蜜棗給駐日代表謝長廷，希望他在日本協助台南大力行銷，更期望透過東京奧運食材行銷，讓全世界都有機會品嚐台南農產的美味。

蜜棗是台灣特有水果之一，近兩年獲日方許可進口，口感清脆甜深受日本人喜愛。這次業者生產蜜棗榮獲2019神農獎，並取得全球驗證(Global G.A.P)，2020年東京奧運可採購食材。

農業局指出，這次出訪日本，除了參與東京國際食品展盛會，昨天也參訪東京都的中央批發市場之一，為取代築地市場新建的豐洲果菜市場，和2016年興建、佔地超過14公頃，以水果為主的批發市場福岡中央青果批發市場。

今天食品展開幕後還將拜訪九州最大的農產直賣所「伊都菜彩」。「伊都菜彩」年營業額高達40億日元，2017年有50萬人結帳購物。農業局希望透過這次參訪，針對台南將進行遷建的新化果菜市場日後運作模式和協助農產行銷提供具體可行參考措施。

依農業局資料，台南市農業年產值已達新台幣626億元，高居六都之首；其中水果等農作物產值更高達330億元以上；為南部農業縣市龍頭。

至於東京食品展自1976年辦理迄今，已成為亞洲最具規模專業食品展，與「德國科隆食品展(ANUGA)」及「法國巴黎食品展(SIAL)」併列全球前三大專業食品展，為食品業者開發日本、亞洲及全球 市場是農產食品重要拓銷重要平台。台南市政府從2007年開始輔導農企廠商晉身國際，今年已是第13度參展。(編輯:孫承武)

東京奧運築地市場福岡

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