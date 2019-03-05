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高雄水情緊 南化水庫後續啟動清水南送

2019-03-05 15:20中央社 台南5日電

1月迄今南部無明顯雨勢，南市水利局今天指出，為穩定大台南用水，超前部署研議應變方案；另外，高雄地區水情稍緊，若持續水情不佳，南化水庫後續可啟動清水南送支援高雄。

為掌握台南市水情變化，台南市政府水利局今天在市政會議報告「水情概況及節水措施」。水利局指出，台南市主要水庫蓄水現況，曾文水庫33.7%、烏山頭水庫79.7%、南化水庫54.8%，現階段以不影響作物耕種收成損失、不影響民眾生活用水，維持生產不中斷方向努力。

水利局表示，在用水調度控管原則上，農業用水是以總量2.1億噸管控（春季雜作、一期作），也會與嘉南水利會持續加強灌溉管理；民生用水則是管控南化水庫出水量每日36萬噸以下，並視甲仙堰河川流量全力引水入南化水庫蓄存；工業用水則是透過工業區自主加強節水。

水利局指出，依中央氣象局預測，1月迄今南部無明顯雨勢，雨量極端偏少，未來3、4、5月雨量預測，中南部正常偏少；6到8月份雨量預測接近正常，但不確性較高。

對於台南市後續水情因應，水利局表示，依南水局水庫歷線，以較嚴苛情境推算，推估5月21日曾文-烏山頭水庫蓄水量約8079萬立方公尺、南化水庫蓄水量約2045萬立方公尺，足供1個月以上民生產業用水。

至於高雄地區因高屏溪流量持續降低，在4日轉換燈號為綠燈，水情稍緊，若高雄地區持續水情不佳，基於水資源區域調配，南化水庫後續可啟動清水南送支援高雄，水利局將持續掌控水情變化，市府並會早啟動節水措施，預為因應。

台南市長黃偉哲表示，未來水情不樂觀，要做最壞打算，除了過去標準作業外，必須超前部署，提前研議抗旱應變方案，並即早推動節水措施。例如台灣的人均用水量高於歐美，可研究節水回報機制，比如發現水資源浪費情形，可透過1999回報，建立機制共同節約用水。(編輯:孫承武)

南化水庫雨量水資源

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