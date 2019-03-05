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台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南大內區被稱為酪梨的故鄉，大內區石子瀨社區發展協會為了不讓農民的辛苦白費，向農民收購外觀不好的酪梨，成立「酪梨文創坊」研發出酪梨籽茶包、酪梨防蚊液、手工皂等，替果農解決產量過剩、裂果問題，其中，台南市巡守隊大隊長宋俊明也參與研發，積極協助社區與麵廠合作，首度推出酪梨籽麵，替酪梨再創新商機。

台南市農業局今舉行酪梨籽麵發表會，市長黃偉哲表示，酪梨麵成功研發的背後有農民及社區發展協會濃濃愛心，除了展現地方創生經濟之外，這款新商品目前也在東京食品展引起關注，帶來國際新亮點。

大內區石子瀨社區發展協會曾博揚說，農民生產的酪梨品質佳、口感好，社區透過台南市政府各局處的資源整合，以及勞動部多元就業開發方案，補助地方人力就業資源，協助開發行銷酪梨產品，包括酪梨籽、酪梨防蚊液、酪梨冰淇淋等，帶動社區酪梨產業發展。

酪梨籽麵的幕後推手之一還有台南市巡守隊大隊長宋俊明，他表示，社區為了不讓農民辛苦白費，向農民收購外貌不佳的果實及酪梨籽，他協助社區與十大伴手禮金宋麵廠合作，成功研發出酪梨籽麵，並推出川味椒麻、芝麻、古早味肉燥、南洋咖哩、蒙古串燒、養生清香、湯麵等系列商品。

大內區石子瀨社區透過台南市政府資源整合，開發行銷酪梨產品，帶動社區酪梨產業發展。...
大內區石子瀨社區透過台南市政府資源整合，開發行銷酪梨產品，帶動社區酪梨產業發展。記者鄭維真／攝影
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大內區石子瀨社區理事長曾博揚（左）與台南市巡守隊大隊長宋俊明（右）。記者鄭維真／...
大內區石子瀨社區理事長曾博揚（左）與台南市巡守隊大隊長宋俊明（右）。記者鄭維真／攝影
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