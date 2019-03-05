張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



前嘉義縣長張花冠任內連辦3屆世界搏茶會，都選在3月六腳鄉蒜頭糖廠西側倉庫區舉行，縣長翁章梁上任重新檢討，變更時間地點，「張規翁不隨」，時間改在9月秋節前，地點換到中埔鄉農會阿里山公路旁金蘭辦事處，今年碰上旱災茶葉欠收，文化觀光局長許有仁說，不影響搏茶會舉辦。

阿里山高山茶聞名國際，農業經濟產值高，前縣長張花冠為行銷阿里山茶，在毗鄰故宮南院蒜頭糖廠，連辦3年世界搏茶會，還計畫爭取中央補助2億元，在故宮南院附近文教用地蓋茶博館，營造博物館群，推動觀光。

新縣長翁章梁上任，雖延續世界茶博會，也要蓋茶博館，但館址決定重新評估阿里山茶區適當地點，茶搏會時間地點也重新檢討變動，由於過去縣府都選在春暖花開3月辦世界搏茶會，目前卻靜悄悄，引發茶界及喜歡品茗人士關切，是否取消搏茶會?

許有仁說，翁縣長延續搏茶會，地點改在交通便利的台18線阿里山公路旁的中埔鄉農會金蘭辦事處，主要考量連結觀光軸帶，當地是通往阿里山森林遊樂區、牛埔仔公園、獨角仙及綠盈農場、台三線溫泉區等觀光景點門戶，中埔有木耳及菇類作物，藉博茶會帶動茶產業經濟，金蘭辦事處曾舉辦農會百年慶祝活動，地點空間都很適合。