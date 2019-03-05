農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市許多農路老舊失修，除道路狹窄且路面坎坷不平，影響農機進出耕作，不利農產品輸運，台南市議員蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰指出，農業局目前預算每年只能整修65至70公里，受損農路改善遙遙無期，籲請農業局加快腳步。

「所有農路要輪到整修一遍都不知要等到何年何月何日？」蔡育輝等人今中午在新營民治議政中心召開記者會指出，台南市擁有全台最大耕地面積，依據農委會2017年農業年報統計資料，台南市從事農業人口多達31萬3340人，農業年產值623億餘元，可以說台南市是「以農立本」。

蔡育輝等人表示，地政局目前一年預算只有1.5億元投注在重劃區農水路維護，農業局農路整修預算也僅有1.72億元，以106、107年預算均是1.72億元為例，106年農路修繕66.874公里、U型溝6.425公里；107年各修繕69.691公里及5.681公里。

蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰指出，若以這樣速度農路修繕，大多數農路可能幾十年都等不到修繕，尤其在氣候劇烈變化、天災頻傳下，修繕過農路很可能沒多久就又坑坑洞洞，農路崎嶇不平造成表皮碰撞受損即會影響價格。