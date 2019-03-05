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農委會公告嘉義縣旱災現金救助地區 今起受理申請

2019-03-05 11:20聯合報 記者魯永明╱即時報導

農委會今天公告嘉義縣為辦理茶、龍眼、黑葉荔枝及玉荷包荔枝等新品種荔枝，旱災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，縣府呼籲受災農民今天起至14日，到當地鄉鎮市公所提出申請。

縣府農業處說，救助品項及救助額度如下：茶：每公頃5萬元。龍眼：每公頃6萬元。黑葉荔枝：每公頃6萬元。玉荷包荔枝等新品種荔枝：每公頃9萬元。

救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定農民。二、辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不救助。三、長期作農產品在同曆年，救助以1次為限。

農業處指出，現金救助作業程序及期限，依農業天然災害救助辦法第12條規定辦理，假日照常受理農業天然災害救助申請。

農民申請現金救助應檢附列文件向受災地公所申請：國民身分證及存款簿。申請人為土地所有權人者，應檢附土地所有權證明文件或種稻及轉(契)作、休耕申報書農民收執聯。申請人非土地所有權人者，應檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，或種稻及轉（契）作、休耕申報書農民收執聯，或公產機關同意配合提供增劃編原住民保留地之公函，或行政院核定增劃編原住民保留地公函等合法使用土地證明文件。

農民申請低利貸款應於上述期間，向受災地公所申請核發受災證明書，並於受災證明書核發翌日起15日內，檢具受災證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。各公所應於公告救助地區翌日起30日內，完成受災證明書核發。

旱象嚴重，嘉義縣山區荔枝樹吐葉芽，不吐花芽，滿樹新芽，看不到花芽結穗，沒收成去了...
旱象嚴重，嘉義縣山區荔枝樹吐葉芽，不吐花芽，滿樹新芽，看不到花芽結穗，沒收成去了了。記者魯永明／攝影
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茶樹因暖冬高溫缺水，不少茶樹大片乾枯，成長停止。圖／官建安提供
茶樹因暖冬高溫缺水，不少茶樹大片乾枯，成長停止。圖／官建安提供
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