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軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市後備員憲兵荷松協會成員秦嗣忠，30年前自行創業經營木材行，今天回首從商起起伏伏的人生際遇，鑽研木料專業背景知識，提升競爭力經歷，他最感激曾經幫助他的多名貴人，才能在業界闖出一番名號。

走進秦嗣忠位於台南市北區木材倉庫，一樓高挑若大空間，前方井然有序地堆放各式實木地板、原木材料、超耐磨地板，後面則是他泡茶迎賓的小房間，陳列檜木、黑檀木等藝品。

「我沒有任何背景，只能靠自己打拚！」51歲秦嗣忠，高工機械科畢業後當憲兵，1987年退伍後在台南一家車床工廠當技工，賺取微薄薪水過活，過了2年多，因緣際會到東區一家木料建材行當業務。

秦嗣忠說，業務有15天養成教育，學習各種木材種類、特性，他通過訓練後第一天跟著前輩拜訪客戶，第二天自己開建材行車子跑業務，一出門就和人發生車禍，人沒有受傷，公司車受損嚴重，他自知理虧表明願意賠償，李老闆大方體諒他剛來上班，不用他賠，但感到內咎，上班第17天就辭職。

「這件車禍意外，反而成為我創業契機！」秦嗣忠表示，他失業後在歸仁家中開店，硬著頭皮，拜訪上游供應商，但多數人不理會他，跑了3個多月，最後才有人願意供應木料給他，開始做起生意。

創業維艱，事業初期曾被倒會20多萬元，他咬緊牙根，繼續走下去；2008年金融風暴，很多建材行老闆投資股票被拖累，急於出售建材兌現，他抓住機會收購建材後，賺到第一桶金後，再由岳父協助，在安平區向龔姓房東租下更大店面，並認識一名香港吳姓富商，返台蓋大樓，向他採購大批建材，奠定事業基礎。

秦嗣忠回憶從商過程為生活四處往來奔波，深刻體會錢是生不帶來死不去帶去，也更珍惜和家人相聚的歡樂時刻，他說，最感念貴人在他最困難時拉他一把，才有現在小小成就。

台南市後備員憲兵荷松協會成員秦嗣忠，經營木料建材有成，知福惜福。記者黃宣翰／攝影
台南市後備員憲兵荷松協會成員秦嗣忠，經營木料建材有成，知福惜福。記者黃宣翰／攝影
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秦嗣忠喜愛黑檀木等各式木材藝品。記者黃宣翰／攝影
秦嗣忠喜愛黑檀木等各式木材藝品。記者黃宣翰／攝影
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創業憲兵車禍

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