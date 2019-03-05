財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



歐雲明栽種有機無花果有成。圖／農糧署南區分署 分享 facebook 台南市佳里區「三畝庭果園」農場主人歐雲明，7年前決定返鄉務農就訂定目標生產完全不使用農藥的水果，透過幾年來經驗的累積，不斷的修正及精進栽培技術，3年後取得有機轉型期驗證，目前農場的驗證面積已達1.2395公頃，主力生產品項為無花果，另有少部分文旦柚、玉荷包、檸檬等果品，他認為生產自然安全又健康的農產品，才能對得起台灣的這片土地及願意花錢購買的消費者！現在正值有機無花果產期，南區分署呼籲消費者，多選購國產有機蔬果，以行動支持本土有理念的有機小農。

歐雲明曾任職於知名會計事務所及多家上市公司，專長在設計規劃及財務管理，他認為從事農業耕作沒有退休年齡的限制，在50多歲離開朝九晚五的上班族日子，從年邁的雙親手中接下務農的棒子，轉換生活型態投入果園的管理經營。

返鄉的第一個決定，就是以生產完全不使用農藥的水果為目標，寧可歉收或賣相較差，也要提供健康又安全的食物給消費者，憑著這樣的信念，堅持以無農藥的有機方式栽培。

歐雲明認為，既然要走有機的路線，對於園區環境中的任何蟲害或是農務的施作，就必需從生態平衡的角度去做規劃，讓田區的果樹及病蟲草害能共榮共存，因此他以增加溫（網）室棟距、提高設施高度，配合棚架栽培及整枝修剪技術、滴灌給水、走道鋪設雜草抑制蓆、敷蓋稻草，以及放養雞鴨鵝等果園設計配合生態農法，將果園打造循環共生的生產環境，他的果園除了通風涼爽外，也大大的降低了病蟲草危害，也讓嬌嫩的無花果能在溫（網）室內順利的成長茁壯，並能達到周年生產的目的。

有機栽培因不使用農藥，常遇到表皮賣相不佳無法出貨、量產時採收不及或通路受阻的窘境。歐雲明和酒廠合作，成功開發出純天然釀造的無花果酒、酵素及醋等自有商品外，並和鄰近的庭園餐廳及冰果室合作，將無花果製成餐飲及雪淇冰，此外還將修剪下的無花果葉，製作成手工皂，他認為要積極開發多元的加工品，提升產品的附加價值，農民才能獲得合理的收益。

農糧署南區分署大力推薦，無花果果實非常的柔嫩且富含水分，果皮又薄如蟬翼，加上成熟時果實尾端裂口的表徵，過去在運輸上十分不易，因此在台灣早期多以果乾型式販售。近年來因為台灣有機農友栽培技術提升及冷藏運輸通路的改良，加上政府積極投入資源協助有機友善農友搭建溫（網）室設施、農機具及加工設備、肥料資材等補助措施，讓農友能順利的在台灣生產有機無花果，消費者也才有此口福，在最短時間內吃到最新鮮的國產有機無花果。