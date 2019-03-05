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白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27聯合報 記者謝恩得╱即時報導

有兩百年歷史的嘉義縣竹崎鄉白杞寮觀音佛祖平安遶境，今年由新成立的「嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會」，配合原有「爐主制」合作協力共同完成。這項山區廟會雖在人口外流嚴重的村落，卻仍保有傳統的在地陣頭。

縣議員何子凡提到，各庄出陣頭是白杞寮遶境最大的特色，這些傳統陣頭不是為了擴大遶境聲勢場面，花錢從外地請來的職業陣頭，而是源生在地，各庄「子弟」志願參與並平時自發性集結團練與歷代相傳的各式獅鼓陣（長義堂、德義堂、龍英堂）、宋江陣（忠義堂）、南北管（學仔義和軒）及藝陣（溪坪和嶺尾的青鑼鼓）。

他提到，若只是鞭炮煙火與大量外來商業陣頭，遶境活動將大為失色，白杞寮遶境因著傳統陣頭，保有內埔山城最虔誠、最純樸、最道地的味道。

何子凡說，現今農村凋敝加上工商社會人口外流，傳統陣頭最大的危機是面臨傳承問題，許多陣頭維繫相當不易，加上近年廟會活動充斥許多水準參差不齊的外來陣頭（或根本只是粗糙的商業表演），讓原本純粹、正面的陣頭文化背負罵名。

他表示，總不能讓那些上了年紀的老師傅每日煩惱後繼無人，在傳統陣頭文化面臨傳承危機之際，不管是地方或中央，應加緊投注關心與挹注資源，投入傳統陣頭文化的系統化保存與整合推廣。

廟會繞境活動中，散佈各庄的「傳統陣頭」值得保存及傳承。圖／何子凡提供
廟會繞境活動中，散佈各庄的「傳統陣頭」值得保存及傳承。圖／何子凡提供
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村庄在地傳統陣頭的老師傅擔心後繼無人。圖／白杞寮攝影組提供
村庄在地傳統陣頭的老師傅擔心後繼無人。圖／白杞寮攝影組提供
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黃心寮振興山忠義堂宋江陣。圖／何子凡提供
黃心寮振興山忠義堂宋江陣。圖／何子凡提供
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獅鼓陣等傳統村庄陣頭。圖／白杞寮攝影組提供
獅鼓陣等傳統村庄陣頭。圖／白杞寮攝影組提供
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遶境宋江陣

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