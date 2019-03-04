台南環狀公車線 70路啟動

2019-03-04 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



台南山手線電動公車昨天啟動，市長黃偉哲等人參與啟動儀式。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 台南市新增環狀公車線70路，且全線都是電動車行駛以減少空汙，並為未來的環狀輕軌「台南山手線」培養運量。

台南市公共運輸處昨天在市府前舉辦中華環線啟用儀式，市長黃偉哲等人出席。交通局表示，配合70路公車啟動，興南客運公司採購9輛電動公車，其中交通部補助6300萬元。

這條路線是台南第4條電動公車線，也是台南市第113條公車路線，串連中華北路、中華西路、健康路、長榮路、後火車站、小東路、林森路、開元路、永康中華路環狀公車路線，全長約18公里，通車前3個月全線半價，持市民卡搭乘可享有免費優惠。 台南山手線電動公車昨天啟用。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

新路線串連永華市政中心、台南火車站、成大校園、成醫、奇美醫院及大東夜市等，行經家齊女中、台南家商、台南大學、台南一中、長榮中學等學校，預計運量不錯，尖峰20分鐘一班車、離峰30分鐘。

交通局說，70路公車與未來捷運輕軌藍線的路線差不多，繞市區畫一個圓圈，像日本東京的山手線，先行開設公車路線可為未來輕軌上路培養運量，養成民眾的搭車習慣。

交通局表示，目前全市共有18輛電動公車行駛4條路線，未來在交通部補助下，會持續增加電動公車。市府計畫6年內，預計分期汰換180輛現有公車，改成電動車，占所有公車的45%，可有效減少空汙。