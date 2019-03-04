打造高鐵特定區榮景 三井不動產高層拜會黃偉哲

2019-03-04 22:16 中央社 台南4日電



預計在高鐵台南站特定區興建的「三井 MITSUI OUTLET PARK 台南」，預計2021年秋季開幕。三井不動產董事長下町一朗今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就全案進度進行討論。

下町一朗下午與經濟部投資處副處長陳秀全一同拜會黃偉哲，雙方就全案進行討論。下町一朗感謝台南市政府一直以來的支持與協助，並盼能儘速開幕，對台南的經濟發展，以及觀光產業有所貢獻。

黃偉哲期望這個案子能成為很好的公私合作範例。市府為節省行政流程，提升行政效率，將成立專案小組協調各局處，並設立單一窗口與三井集團聯繫所有行政程序。

有關審查進度的評估，黃偉哲說，交通、環保評估，以及建照核發的審查同步進行；橫向聯繫會勘部分，市府也會用最快的速度來進行。

依台南市政府資料，「三井 MITSUI OUTLET PARK台南」案在107年10月2日簽約，預計2021年秋季開幕；全案基地面積約5萬8000平方公尺，商場總樓板面積約7萬600平方公尺。全案分兩階段開發，第一階段將規劃160間店鋪；第二階段於開幕後，規劃60間店鋪，共計可達220間店鋪，創造2000個就業機會，成為台南最大OUTLET PARK。