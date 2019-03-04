養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「氣質是最美麗的笑容！」到任不到一年的雲林縣虎尾農工校長李重毅，以一句話改變了學校風格，在才藝洋溢的老師陳小琳激發下，學農機的「黑手仔」、養牛牧羊的畜保學生，都能拿起畫筆，畫出不凡的作品，從陶藝版畫到拼布，讓虎農學生不再是「虎龍霸飆」的代名詞了。

虎尾農工校園今天上午傳出橫笛、大小提琴的四重奏，樂曲在學生實習稻田間飄逸，格外迷人，走進圖書館，藝廊滿滿的素描畫作，版畫、油畫、國畫加上琳瑯滿目的陶藝品和精細拼布作品，一改以往農機和農產展，「虎尾農工氣質改變了！」來賓共同的感受，都以為是走進藝校。

「這是一個筆紙和軟橡皮的奇幻故事」負責指導也激發出農校生才華的陳小琳老師，帶領學生開辦首場藝展，感觸尤深，她說，這群對繪畫完全陌生的學生，一開始拿起畫筆和圖紙，只有懼怕，在完全沒有信心下，一步步被引領進入藝術世界，愈畫愈有趣，一筆一畫刻畫出自信，在畫中找到新的自我。

「從沒想到自己的畫也能掛起來供人欣賞」畜保科學生黃佩如說，原以為這一生會泡在牛隻羊群裡，沒想到一枝畫筆改變了自己的想法，很多同學也不敢相信自己能畫出像在藝廊才看得到作品，當畫作完成，都還自認為是全世界最棒的畫家，欣悅的心情難以言語。