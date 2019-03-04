親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／「五燈獎」最美麗主持人 腫10kg變這樣

持玩具槍搶玉山銀行50萬 搶匪火速落網

養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「氣質是最美麗的笑容！」到任不到一年的雲林縣虎尾農工校長李重毅，以一句話改變了學校風格，在才藝洋溢的老師陳小琳激發下，學農機的「黑手仔」、養牛牧羊的畜保學生，都能拿起畫筆，畫出不凡的作品，從陶藝版畫到拼布，讓虎農學生不再是「虎龍霸飆」的代名詞了。

虎尾農工校園今天上午傳出橫笛、大小提琴的四重奏，樂曲在學生實習稻田間飄逸，格外迷人，走進圖書館，藝廊滿滿的素描畫作，版畫、油畫、國畫加上琳瑯滿目的陶藝品和精細拼布作品，一改以往農機和農產展，「虎尾農工氣質改變了！」來賓共同的感受，都以為是走進藝校。

「這是一個筆紙和軟橡皮的奇幻故事」負責指導也激發出農校生才華的陳小琳老師，帶領學生開辦首場藝展，感觸尤深，她說，這群對繪畫完全陌生的學生，一開始拿起畫筆和圖紙，只有懼怕，在完全沒有信心下，一步步被引領進入藝術世界，愈畫愈有趣，一筆一畫刻畫出自信，在畫中找到新的自我。

「從沒想到自己的畫也能掛起來供人欣賞」畜保科學生黃佩如說，原以為這一生會泡在牛隻羊群裡，沒想到一枝畫筆改變了自己的想法，很多同學也不敢相信自己能畫出像在藝廊才看得到作品，當畫作完成，都還自認為是全世界最棒的畫家，欣悅的心情難以言語。

校長李重毅說，在農校學農技是基本工，但改變氣質，追求不同生命的動力，將會帶給學生更大的人生收穫，所以他期待每位學生從改變氣質做起，學生氣質改變了，學校氣質自然也會不同，農校首場藝展，果然不同凡響，更能引人入勝。

虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，讓參觀的來賓大開眼界，連連稱讚。記者蔡維斌／攝...
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，讓參觀的來賓大開眼界，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，讓參觀的來賓大開眼界，連連稱讚。記者蔡維斌／攝...
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，讓參觀的來賓大開眼界，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，農校生也體會出創作的樂趣並從中找回自信，改變氣...
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，農校生也體會出創作的樂趣並從中找回自信，改變氣質。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，也有優揚的樂曲演奏，讓參觀的來賓大開眼界，連連...
虎尾農工首場藝展，琳瑯滿目的作品，也有優揚的樂曲演奏，讓參觀的來賓大開眼界，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影
分享

陶藝圖書館實習

相關新聞

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48

雲林女力大爆發 張麗善邀女縣民一同慶祝婦女節

2019-03-04 13:34

狂犬病高風險區 古坑鄉公所免費施打狂犬病疫苗

2019-03-04 13:14

台南添電動公車 黃偉哲盼助空氣改善

2019-03-04 13:11

減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11

「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45

傳承200多年白杞寮遶境 空拍出現小台灣

2019-03-04 12:08

暖冬龍眼荔枝開花率偏低 台南農業局勘查爭取現金救助

2019-03-04 12:08

暖冬後遺症 荔枝、龍眼、玉荷包價格恐上漲

2019-03-04 12:07

嘉市議會打造文化走廊 架舞台歡迎各界來展

2019-03-04 11:06

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

台南北區勝利路6日起施工 封閉交管請用路人改道

2019-03-04 08:52

時代變遷 台南許多古蹟不在原址

2019-03-03 23:58

台南小西門城爭取遷回 引議論

2019-03-03 23:54

北港滯洪池「種電」 張麗善說NO

2019-03-03 23:19

阿里山賞櫻 自動售票機上陣

2019-03-03 23:13

古禮抓周送愛 黃敏惠祭「三寶」

2019-03-03 23:05

中央有意放寬入山申請 南橫山友觀光業鼓掌說好

2019-03-03 20:07

台南小西門城遷回引討論 事實上這些古蹟都不在原址

2019-03-03 19:42

台南市興建單軌捷運？ 專家認有3缺點

2019-03-03 19:36

影／偵查佐王昱凱迷上海底攝影 頭髮理成潛水夫造型

2019-03-03 19:08

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

下雨後中部空品由紅轉綠 明後天空品普通

2019-03-03 16:05

嘉縣刑大第一女主角 當選縣年度十大傑出女性

2019-03-03 15:20

台灣絃樂團小提琴比賽 南藝大包辦第一、三名

2019-03-03 14:53

雲林縣府前賣仿土雞每隻250元 1600隻2天銷售一空

2019-03-03 14:33
看更多

熱門文章

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

柯文哲說台北不能路跑 新北觀旅局長：來新北跑

2019-03-04 11:50

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28

減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11

2019台灣燈會完美閉幕 台中市接棒2020

2019-03-03 23:06

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

高雄觀光發大財 她玩四天後發現「進步空間」

2019-03-04 13:38

影╱台灣阿嬤太強了 2人打破疊杯世界紀錄

2019-03-04 16:39

鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23

LOVE串成「高」字 高雄官方LINE新logo讓人戀愛了

2019-03-04 12:46

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

燈會曾遭看衰 潘孟安：庄腳囝仔埋頭苦幹終被看見

2019-03-04 11:46

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

台灣燈會閉幕日吸引152萬 民眾齊喊「我屏東我驕傲」

2019-03-03 23:48

后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10

Intel無人機空中秀太美 潘孟安：明年全中運可望再見

2019-03-04 12:24

「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

影／空拍機起飛監控花蓮交通 228觀光數遠遜農曆春節

2019-03-03 23:15

新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清衝浪基地共識

2019-03-03 23:27

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

簡化官方通報表 新北診所自訂10通報項目護婦幼

2019-03-04 11:06

228假期結束為候補機位 有人選擇睡在機場

2019-03-03 22:47

月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場

2019-03-03 20:45

不只是高年級實習生 67歲造船資深工程師轉型企業顧問

2019-03-03 20:47

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

傳承200多年白杞寮遶境 空拍出現小台灣

2019-03-04 12:08

搶救低生育率 台北市「祝妳好孕」再加碼

2019-03-04 10:56

才2個多月宜蘭死亡車禍比去年增1倍 原因竟是酒駕

2019-03-03 20:41

李克承故居 連新竹人都鮮少知的巷弄祕境

2019-03-04 09:08

校園交流站／台北大學體育館 開放居民共享

2019-03-03 23:07

散場後…克服兩難題 讓燈節更璀璨

2019-03-03 23:29

70萬人次…台南月津港燈節一路紅到尾

2019-03-03 23:35

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

復興周日賞櫻健走 報名熱烈

2019-03-03 23:04

青農養黑水虻 幫吃農廢、廚餘

2019-03-03 23:22

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

苗栗3行水區舊垃圾場 頭份燒出民怨 銅鑼、後龍變夯景

2019-03-03 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top