雲林女力不凡 油漆農產環保美容綻亮點

2019-03-04 18:13 中央社 雲林縣4日電



雲林縣政府今天舉辦展現不凡女力的慶祝38婦女節活動，公開表揚在油漆、農產、環保及美容等行業表現優異的女性朋友，並推出商家優惠，希望分享雲林喜豆陪力計畫的亮點。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞邀縣內女性縣議員、鄉長、婦女團體及新住民朋友等各界，在縣府前廣場及一樓大廳舉辦38婦女節慶祝活動。

張麗善說，雲林縣縣長及副縣長都是女性，是全台各縣市僅見，也是慶祝婦女節的焦點之一，今天主題「她可以，女也可以：雲林女力上場」正切合雲林縣政府正副首長皆女性的特徵，更有在油漆、農產、環保及美容事業表現優異的女性朋友，分享珍貴的經驗。

現場表揚4名傑出女性，楊玉婷在丈夫車禍無法工作後，一肩挑起扶養3個孩子的重擔，從美容業轉行做油漆工，雖然工作有危險性，但她細心受肯定，每月都能維持穩定收入。

女青農吳如瀅是全國模範農民，栽種香菇、黑木耳、茶葉及猴頭菇，在雲林山間好山好水中，孕育出受到消費者喜愛的生產履歷農產品，闖出名號；致力於使用環保回收品創作的詹招治，做出帽子、手提袋等，成為另類潮流吸引固定客群；還有獲得「微型創業楷模」的阮理厚，圓夢當美容師，美容美甲享有名聲。

雲林縣政府社會處長林文志表示，縣府各局處室攜手舉辦婦女節系列活動，結合縣內商家、連鎖業者及觀光工廠，3月8日當天推出優惠，3月每週末上午在雲林女子館，推出婦女節喜豆陪力計畫的桌遊、電影欣賞等，歡迎婦女朋友及民眾分享雲林女力亮點，相關訊息請上雲林縣政府網站查詢。