雲林家扶發起捐豬興學 豬年開春就忙著「殺豬」助學

2019-03-04 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



豬年一開春，雲林家扶中心今天一早就忙著「殺豬」，合計60多公斤的豬撲滿，取出兩萬多元善款，家扶感恩各界送來善心豬，尤其虎尾出櫃飲品店的善心老板，還將客人買塑膠袋裝飲料的錢，全數投進善心豬，有客人得知是行善，還一次丟進上百元響應，讓豬公很快養肥送愛心。

今天一早雲林家扶中心的小推車，推進來30多頭存錢豬公，每頭肚子的錢幣都吃滿滿，社工分工忙著「殺豬」，取出所有善款，合計兩萬餘元，全數用來作為受扶學童的助學金。

古早殺豬供孩子上學的真實版，今天在雲林家扶中心上演，每年弱勢家庭常為學費煩惱，雲林家扶中心幫忙勸募數百萬元的助學金，讓受扶家庭度難關，尤其家扶社工發起的「愛心豬」，幾天來就有不少善心人士紛紛送來「養肥」的大豬公，「今年是豬年，豬公長得快！」社工欣喜善心豬回流踴躍，讓家扶豬年充滿喜氣。

家扶督導歐厚誠說，今天一早就有兩名善心人士匿名送來兩大豬公，指定作為助學金，虎尾萊莫咖啡館、出櫃飲料店也送來數千元愛心撲滿，合計共2萬餘元，尤其出櫃飲料店長李哲丞還來幫忙數零錢，出錢又出力，揪感心。

李哲丞說，他開店不到一年，但認為小店也能施愛，他把客人購買飲料塑膠袋的錢，都放進愛心箱，很多客人都響應，有的把找的零錢全數捐出，甚至有人還再掏腰包捐錢，有時捐的錢都比買飲料還多。

捐錢容易、數錢難，數十頭大豬公送進家扶中心，社工動員忙著數錢數到手軟，社工李美麗打趣說，這真的是「重量級」的愛心，不過積沙成塔，只要愛心豬能普及到每個家庭，人人都能「捐豬助學」，相信家境困難的孩子不必擔心繳不出學費。