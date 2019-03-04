嘉義縣戶政便民服務升級 全面提供證件照免費拍照上傳

2019-03-04 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣各戶政事務所便民服務再升級，3月1日起全面提供身分證、健保卡補換發免費拍照服務，縣長翁章梁說，鄉親不再因照片規格不符而往返奔波，「網路將取代馬路」，拍照「嘸免錢」（免費），馬上辦，馬上好，民政用心，人民有感。

翁章梁指出，嘉義縣107年補換身分證約3萬7千件，未開辦這項服務前，民眾申辦身分證常須往返奔波，無法及時領證。現在戶政所視訊攝影機設備再升級，拍照更換身分證照片以前收100元工本費，現在不只免費，當天就能領證，節省民眾時間及金錢。

翁章梁今天下午在民雄戶政事務所新港辦公室向鄉親宣布這項好消息，並親自操作電腦幫新港鄉親蘇姐姐拍數位照片，一鍵搞定，拍完後還請蘇姐姐看照片，問說滿不滿意。

照片上傳後，才10分鐘新證件就已製作完成，新港鄉長林茂盛和縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠等人也都到場見證戶政數位時代新里程。

嘉義縣各戶政機關不斷提供創新優質的服務，包括行動不便民眾到所免下車，中午不休息服務，民眾辦理戶籍資料異動後，由戶所通報各相關單位，目前跨機關合作共連結地政、水電、健保署等14個機關，戶政所完成人別確認後可由他人代辦護照，並提供民眾尋找失聯親友另一種管道。