台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市善化區公所號召草莓農今天推出「莓滿幸福、盡在善化」草莓季系列活動，觀光採果打8折，每台斤「只要240元」。台灣草莓產區善化草莓今年因暖冬減產，加上春節出國潮、228連假屏東燈會磁吸及韓流效應等影響，觀光採果遊客數較去年減少逾5成，農民苦不堪言。

善化區長方澤心表示，活動9日在善化啤酒廠開跑到4月8日，期間來善化採草莓有優惠價，9日開幕當日還有限定草莓啤酒品評、親子手作、趣味競賽等活動，拍照打卡更可獲得限量明信片。

善化公所在「溫馨草莓園」宣傳草莓季系列活動，展示新鮮草莓與草莓大福、草莓鬆餅等一系列草莓加工品讓民眾品嘗。市議員陳碧玉、李文俊到場協助行銷善化草莓。

草莓產區小新里里長黃瑞芳也是莓農，他說，今年草莓剛上市採果一台斤350元、春節漲到400元，目前已降到300元，再打8折等於一近才240元，實在物美價廉。

方澤心表示，善化農民種植草莓有數十年歷史，雖目前業者不到10家，但因少雨及土質等天候自然條件，品質口感比苗栗大湖草莓更好，善化草莓可採收到4月，歡迎大家來善化採草莓。