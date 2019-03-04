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南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南美術館再添鎮館之寶，實業家蘇清祿花費3000萬元，在佳士得拍賣會上購得台灣早期畫家廖繼春的作品〈台南公園〉，捐贈給美術館，館方即日起舉辦「一畫展」，在二樓的展間裡面單獨只展出這幅畫作。

上午館方舉辦揭幕儀式，市長黃偉哲到場感謝蘇清祿的割愛。

蘇清祿是全球十大鞋廠之一的清祿集團創辦人，對於藝術相當有興趣，本身也收藏了許多創作，他自小家境清寒，胼手胝足打造事業 ，成為全球知名品牌Nike跟愛迪達的代工廠，為人低調上午並沒有出席儀式。

他透過館方表示，小時候經常經過台南公園，喜歡公園裡面的綠意，常常讓他駐足、流連忘返，因此在拍賣會上看到這幅畫作時就深深地被吸引，由於與美術館董事長陳輝東交好，特別把畫作送給美術館，希望永久典藏。

美術館表示，〈台南公園〉是畫家廖繼春現存難得的早年佳作之一，1935年繪成，描繪臺南公園綠意盎然的景觀。整幅作品以綠色為主調，前景為池塘，後方列植亞熱帶植物，觀察人微，筆調細膩，也與廖繼春一般給人作品色彩繽紛的印象不同。

廖繼春( 1902-1976)生於臺中豐原，負笈北上就讀於臺北師範學校，1927年廖繼春畢業於東京美術學校，同年四月回到臺灣，任教於臺南私立長老教中學與女子學校(今日長榮女中)，以〈靜物〉獲臺展特選，成為畫壇新銳。隔年〈有香蕉樹的院子)入選帝展，往後時常出品臺展、府展，獲得「臺展奬」、「日臺奬」，在臺灣美術史上有色彩魔術師的美譽。

台南美術館獲捐贈廖繼春〈台南公園〉。記者修瑞瑩/攝影
台南美術館獲捐贈廖繼春〈台南公園〉。記者修瑞瑩/攝影
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台南美術館獲捐贈廖繼春〈台南公園〉。記者修瑞瑩/攝影
台南美術館獲捐贈廖繼春〈台南公園〉。記者修瑞瑩/攝影
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台南美術館獲捐贈廖繼春〈台南公園〉。記者修瑞瑩/攝影
台南美術館獲捐贈廖繼春〈台南公園〉。記者修瑞瑩/攝影
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美術館拍賣會臺南

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