南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南美術館再添鎮館之寶，實業家蘇清祿花費3000萬元，在佳士得拍賣會上購得台灣早期畫家廖繼春的作品〈台南公園〉，捐贈給美術館，館方即日起舉辦「一畫展」，在二樓的展間裡面單獨只展出這幅畫作。

上午館方舉辦揭幕儀式，市長黃偉哲到場感謝蘇清祿的割愛。

蘇清祿是全球十大鞋廠之一的清祿集團創辦人，對於藝術相當有興趣，本身也收藏了許多創作，他自小家境清寒，胼手胝足打造事業 ，成為全球知名品牌Nike跟愛迪達的代工廠，為人低調上午並沒有出席儀式。

他透過館方表示，小時候經常經過台南公園，喜歡公園裡面的綠意，常常讓他駐足、流連忘返，因此在拍賣會上看到這幅畫作時就深深地被吸引，由於與美術館董事長陳輝東交好，特別把畫作送給美術館，希望永久典藏。

美術館表示，〈台南公園〉是畫家廖繼春現存難得的早年佳作之一，1935年繪成，描繪臺南公園綠意盎然的景觀。整幅作品以綠色為主調，前景為池塘，後方列植亞熱帶植物，觀察人微，筆調細膩，也與廖繼春一般給人作品色彩繽紛的印象不同。