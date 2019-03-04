雲林女力大爆發 張麗善邀女縣民一同慶祝婦女節
雲林縣長張麗善今邀縣內女性鄉鎮長、縣議員及縣內傑出女性同聚，提前為3月8日婦女節暖場，張麗善表示，雲林不僅是全台灣唯一正副首長皆為女性的縣市，並有4個女性鄉鎮長，堪稱是女力大爆發，她感謝這些女性扮演關鍵半數的重要影響力，邀請大家一起參加婦女節系列活動，見證雲林女人的努力與成就。
今年42歲的楊玉婷，曾是一名美容工作者，因為丈夫車禍腦部受傷，無法正常工作，為了扶養家中三個孩子，她竟轉業當起油漆工，雖然爬上爬下相當危險，但因她工作細心，不擔心接不到工作，能維持每月穩定收入。
張麗善表示，雲林有很多偉大的女性，除了從事油漆工作的楊玉婷，還有致力於環保的詹招治、榮獲勞動部微型創業楷模的新住民阮理后，及栽種傳統椴木生產香菇，開發猴頭菇即時產品，獲得農委會「全國模範農民」的女農吳如瀅，她們努力付出，在各種領域都有所成就。
副縣長謝淑亞表示，雲林縣目前約有33萬的女性縣民，佔所有縣民的48%。新住民人口數也來到1萬6千多人，新住民姐妹不只豐富充實雲林的文化內涵與底蘊，更是雲林的重要力量。
為歡慶婦女節，讓更多人看見雲林女人溫柔的力量，雲林縣內許多商家、連鎖業者及觀光工廠，將在3月8日婦女節當天推出各式的優惠方案或特惠價格，共襄盛舉，縣府將在3月9日的上午、下午和晚上分別於行啟館、農博公園和西螺大橋旁廣場舉辦三場婦女舒活活動，3月8日晚上在行啟館主辦「婦女節『女子』好生活野餐音樂市集」，相關活動可上雲林縣政府官網查詢。
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