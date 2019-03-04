減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



暖冬不利蒜頭生長，小蒜球比例居然高達3至5成，農委會已公告將雲林蒜頭列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 受到暖冬影響，雲林縣蒜頭生長遲緩，農委會昨天公告將雲林蒜頭列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，縣府農業處表示，暖冬不利蒜頭生長，目前田間勘查初步預估產量將減少3至5成，莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，12年來第一次看到這麼小顆的蒜球，希望政府補助能放寬從速。

張鈺萱今天實際到蒜田了解農民受損情況，雖然已近採收期，但隨處挖起一株蒜球，個頭都僅有正常的三分之一，她說在農會服務12年，今年是第一次看到這麼「小顆」的蒜球，估計農民產量減少3至5成。

栽種蒜頭15年的蒜農莊家銘說，一分地蒜頭正常產量約2500至3千台斤，今年許多蒜田受到暖冬氣候影響，可能只有1500台斤的產量，過去產量雖也曾受雨災影響銳減，但旱災導致減產倒是近年來首見。

雲林縣政府農業處農務發展科長高建平表示，228連假特別加班到田裡勘查，發現蒜頭減產情況嚴重，原本蒜田約有7成大球、3成中球，今年小球卻高達3至5成。