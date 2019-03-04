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台南添電動公車 黃偉哲盼助空氣改善

2019-03-04 13:11中央社 台南4日電

台南山手線電動公車正式啟用。 聯合報記者修瑞瑩／攝影
台南山手線電動公車正式啟用。 聯合報記者修瑞瑩／攝影
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台南市第4條電動公車70路路線中華環線明天正式營運，市長黃偉哲今天表示，電動公車對改善空氣品質有幫助，會是未來先進運輸系統的營運指標。

市長黃偉哲今天主持上線儀式時表示，電動公車對改善空氣品質幫助很大，車輛排氣是影響台南市空氣品質的重要項目，市府在財政能力有限的情況下，仍加碼補助汰換二行程機車；另一方面也推動電動公車，希望逐步改善。

他說，電動公車行駛起來更順暢，也對環境更友善，乘客會有所感覺。台南市正推動規劃先進大眾運輸系統，部分路線與中華環線重疊，對培養未來的營運能量也有幫助。

台南市政府交通局長林炎成表示，中華環線是台南市第113條公車路線，也是台南第4條電動公車路線。由興南客運營運串聯中華北路、中華西路、健康路、長榮路、後火車站、小東路、林森路、開元路、永康中華路環狀公車路線，全長約18公里。

林炎成表示，市府將配合中央政策，逐步推動汰換柴油公車，未來也將再規劃電動公車路線。

台南市公共運輸處長呂獎慧表示，70路中華環線公車是繼77、77-1、77-2之後的第4條電動公車路線，在這批公車加入後，台南市將有18輛電動公車營運。市府希望在中央補助下，6年內推動汰換共180輛柴油公車，可達現有數量的約45%。

公車黃偉哲

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