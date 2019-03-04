「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南山手線電動公車上午啟用。記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook 台南市新增環狀公車線70路，而且全線都是電動車行駛，以減少空汙，並為未來的環狀輕軌「台南山手線」培養運量。

台南市公共運輸處上午在市府前舉辦中華環線啟用儀式，市長黃偉哲等人都參與。

交通處表示，配合70路的開線，興南客運公司採購9輛電動公車，其中交通部補助6300萬元。

這條路線是台南第4條電動公車線，也是全市第113條公車路線，串聯中華北路、中華西路、健康路、長榮路、後火車站、小東路、林森路、開元路、永康中華路環狀公車路線，全長約18公里，通車前3個月全線半價優惠，持市民卡搭乘更享有免費優惠。

交通局表示，新的路線串聯永華市政中心、臺南火車站、成大校園、成大醫院、奇美醫院，以及大東夜市等，並行經家齊女中、台南家商、台南大學、台南一中、長榮中學等學校，預計運量相當不錯，尖峰20分鐘一班車、離峰30分鐘。

交通局表示，70路的路線與未來捷運輕軌藍線的路線差不多，繞著市區劃一個圓圈，先行開設公車路線可為未來輕軌上路先行培養運量，養成民眾的搭車習慣。