嘉市議會打造文化走廊 架舞台歡迎各界來展

2019-03-04 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市議會打造文化走廊，第一檔邀請嘉義市書藝協會成員來展示書法作品，展期從本月3日至4月4日。嘉義市議會議長莊豐安說，議會走廊牆面是很棒的展示空間，民眾可到議會看展覽，豐富精神生活，也願意為藝文人士搭起舞台，歡迎各界來分享作品。