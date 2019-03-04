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嘉市議會打造文化走廊 架舞台歡迎各界來展

2019-03-04 11:06聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市議會打造文化走廊，第一檔邀請嘉義市書藝協會成員來展示書法作品，展期從本月3日至4月4日。嘉義市議會議長莊豐安說，議會走廊牆面是很棒的展示空間，民眾可到議會看展覽，豐富精神生活，也願意為藝文人士搭起舞台，歡迎各界來分享作品。

嘉義市議會機要秘書陳幸枝說，嘉義市議會一樓空間走廊正展示約50幅書法作品，由嘉義市書藝協會理事長高榮頂領軍，帶領會員來議會分享書法之美。嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。

嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會...
嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會...
嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議會臨時會今天開幕，議程結束後，議員、官員紛紛前往文化走廊參觀、駐足，議會增添藝文氣息。記者王慧瑛／攝影
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