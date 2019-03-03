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【即時短評】月津港燈節暴紅 燈節品牌如何延續？

2019-03-03 21:18聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019台南鹽水月津港燈節今夜將落幕，如外界預期，今年活動人數再創新高，已成台南溪北地區新春具指標性大型藝術活動，只是，大量人潮湧入，衍生相關後遺症引起遊客抱怨，好不容易才建立的燈節品牌如何永續發展，也挑戰著主事者智慧。

首先，與一些大型展演活動一樣，停車問題從頭到尾都存在，儘管主辦單位事前已經大聲疾呼，盡量搭乘大眾運輸工具來賞燈，而為因應暴增的車輛，也協調增設多處臨時停車場，只是，因停車位有限且相對位置較遠，仍無法滿足遊客需求。

甚至，許多人家也把握機會，利用自家空地或農地，闢為臨時停車場做起無本生意，打著計次收費100元看板，讓不少車主只好勉為其難停車，甚至利用臉書或line社群披露遭「趁火打劫」之不快，也讓地方有志之士，對於維護在地高水平旅遊品質相當憂心。

其次，在動線規劃上，今年春節間因暴增遊客，參觀動線一度壅塞，只是，現場也不見專人引導，放任遊客怨聲載道，也掃了遊興。

「月津港燈節，值得更好！」儘管有疏失，但瑕不掩瑜，尤其去年能榮獲德國紅點獎「視覺傳達設計獎」，成為國內眾多燈會中首度獲此殊榮燈節品牌，但代表月津港燈節展現藝術活動，尤其總花費不到3千萬元，創造70萬人次商機，更讓鹽水古城展現新活力，未來更大發展潛力，相信月津港燈節會更好。

2019台南鹽水月津港燈節今夜將落幕，好評不斷人數也創新高。記者謝進盛/攝影
2019台南鹽水月津港燈節今夜將落幕，好評不斷人數也創新高。記者謝進盛/攝影
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面對暴增的遊客停車難，臨時停車場收費外界有怨言。記者謝進盛/攝影
面對暴增的遊客停車難，臨時停車場收費外界有怨言。記者謝進盛/攝影
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月津港停車場
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