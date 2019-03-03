月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場

2019-03-03 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



2019台南鹽水月津港燈節進入尾聲，持續約一個月燈節，今年湧入逾70萬人次遊客，大幅超越去年約66萬人次，人次再創新高。

邁入第八年的月津港燈節，是由台南市政府文化局主辦，這幾年成功闖出口碑，2018年更榮獲德國紅點獎「視覺傳達設計獎」，成為國內眾多燈會中首度獲此殊榮燈節品牌。

今年月津港燈節以「隨光呼吸」為策展主題，展期從2月2日至3月3日，每天下午5點半至晚上11點點燈，設置32件藝術燈景，邀請近30組來自法國、日本、巴西新媒體與科技藝術當代藝術團隊及大專院校師生徵件參展，運用循環動線布局於蜿蜒的河域之中。

而與往年不同的是，今年賞燈區範圍更大；燈節範圍由公1、公17及公18-1的藝術燈區，延伸至信義路橋的公18-2水域拱橋以及街區上的老街巷弄，同時，沿途都有清楚標示作品名稱、創作特色，讓人不只是走馬看花。

今天活動最後一天，下午鹽水市區車流不少，傍晚後現場五光十色燈光照耀、變化，引來遊客忙拍照，入夜後不少情侶更把握末班車合影留念。