月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場
2019台南鹽水月津港燈節進入尾聲，持續約一個月燈節，今年湧入逾70萬人次遊客，大幅超越去年約66萬人次，人次再創新高。
邁入第八年的月津港燈節，是由台南市政府文化局主辦，這幾年成功闖出口碑，2018年更榮獲德國紅點獎「視覺傳達設計獎」，成為國內眾多燈會中首度獲此殊榮燈節品牌。
今年月津港燈節以「隨光呼吸」為策展主題，展期從2月2日至3月3日，每天下午5點半至晚上11點點燈，設置32件藝術燈景，邀請近30組來自法國、日本、巴西新媒體與科技藝術當代藝術團隊及大專院校師生徵件參展，運用循環動線布局於蜿蜒的河域之中。
而與往年不同的是，今年賞燈區範圍更大；燈節範圍由公1、公17及公18-1的藝術燈區，延伸至信義路橋的公18-2水域拱橋以及街區上的老街巷弄，同時，沿途都有清楚標示作品名稱、創作特色，讓人不只是走馬看花。
今天活動最後一天，下午鹽水市區車流不少，傍晚後現場五光十色燈光照耀、變化，引來遊客忙拍照，入夜後不少情侶更把握末班車合影留念。
「今年網路討論度高，一路紅到尾聲。」文化局人員說，今年燈節一開始橋南老街上「光環境」作品，燈海夜色網路被推讚破表，透過臉書、line社群分享，人數一再創新高；包括春節連假、元宵鹽水蜂炮、228連假，吸引來自各地遊客來欣賞燈節，多數都是正面評價，讓藝術工作者與市府觀旅局、文化局、鹽水區公所人員都相當欣慰。
留言