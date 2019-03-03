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台南小西門城遷回引討論 事實上這些古蹟都不在原址

2019-03-03 19:42聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市小西門城從原址被遷到成大校園內，最近地方上又希望能遷回。本報資料照片
台南市小西門城從原址被遷到成大校園內，最近地方上又希望能遷回。本報資料照片
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台南市中西區小西門里地方民眾最近向議會陳情，希望能將遷到東區成大校園內的小西門城城樓，再遷回原址，由於台南市許多古蹟隨著都市開發而遷移，都不在原來的位置，到底古蹟應不應回復原址，引發討論。

台南在清代原有大、小東西南北門共計8座，但隨著時代變遷、都市開發，大多拆除，原來位在中西區府前路與西門路口附近的小西門城，又稱為「靖波門」，興建於1775年，由台灣知府蔣元樞所建，1788年（清乾隆53年）時改為新小西門，1968年時當時的市政府為拓寬道路，打算拆除小西門城，在當時成大校長羅雲平的爭取下，1970年遷到成大校園內，2012年校方爭取經費，將原址的小東門城牆連結小西門城樓，加以整建。

上周小西門里地方居民向議會陳情，表示當地仙草里與小西里合併為小西門里，小西門的舊名雖然恢復，但城樓卻已不在，希望能把小西門城遷回，但因原址是大馬路，要遷回原地不可能，希望能遷到附近的和意公園（晶英酒店前方）裡，與周邊的古蹟與飯店群共同發展，帶動地方觀光。

地方上的聲音傳出後，引發許多的討論，「古蹟到底該不該回原址」，主管的文化資產管理處樂見其成，但也提醒有許多問題仍要考慮，包括兩度的遷移可能會對城樓產生相當大的破壞，當年小西門城移到成大，組裝時未注意，將小西門字樣的外城裝到內城，內外相反，使得小西門城無法保存古蹟的身份，再次遷移磚體預估只能保留約5成。

同時和意公園的周邊為日治時期的刑務所官舍群，與清代的城樓是否搭配，還必須要由古蹟審議委員會討論才能決定。

而成大則認為古蹟是否該遷回原處是可以討論，但小西門城在成大近50年，與周邊的市定古蹟小東門城牆已融為一體，已彰顯古蹟保存的意義，是否要冒破壞的風險再把城樓遷回去。

台南小西門城是否該遷回原址，引發討論，事實上台南歷經時代的變遷，很多的古蹟都不在原址，或不是古蹟的古蹟、被一般人誤以為是古蹟，而將錯就錯。

小西門城當年因為道路開闢，原本要被拆毀丟棄，因當時成大校長羅雲平有保護古蹟的觀念，而力爭把古蹟遷到寬廣的校園內，才在經歷近50年後，保存了這座城樓，如今地方希望遷回，成大卻捨不得放手，而有「當年沒人要，如今大家搶」的說法。

台南很多古蹟都不在原址，像是現在位在健康路的忠烈祠的狛犬像，原本是在台南市立美術館過去的台南神社內，當地在日治時期是神社，國民政府遷台後改為忠烈祠，之後忠烈祠遷到健康路，日治時期銅製與石製的狛犬就被一起遷往忠烈祠，其實與忠烈祠並無關，之前美術館興建，地方文史工作者建議把狛犬遷回美術館。

而位在目前台南公園北側的重道崇文坊，是台南現存的四座牌坊之一，但原址也不在現處，而是位在目前的湯德章紀念公園圓環附近，清代為表彰林朝英捐款修建縣學，而特別頒給，日治時期因闢建南門路面臨被拆毀，林家後人自行遷移到台南公園現址，之前湯德章公園整建，也有人建議把重道崇文坊遷回。

其他像是赤崁樓內九座贔屭御碑更是命運多舛，歷經三次遷移，依照台南文化資產保存處的資料，原址是目前的古蹟原台南州廳（現為國立台灣文學館），經過三次搬遷才移到赤崁樓旁，台南市文資保護協理前理事長曾國棟認為，與其讓古蹟搬來搬去，大家不妨多花心思來彰顯古蹟、文物存在的意義與價值。

而小西門城搬到成大後，與原址的小東門城牆結合，很多人到附近參觀，都以為小西門城是小東門城；此外，台南著名的景點安平古堡，大家以為的古蹟「古堡」，事實上是戰後增建，並非古蹟。

台南市議會上周接受民眾陳情，希望能將成大校園內的小西門城遷回原址。本報資料照片
台南市議會上周接受民眾陳情，希望能將成大校園內的小西門城遷回原址。本報資料照片
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台南市小西門城從原址被遷到成大校園內，最近地方上又希望能遷回。本報資料照片
台南市小西門城從原址被遷到成大校園內，最近地方上又希望能遷回。本報資料照片
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台南市小西門城下方仍可見當年留下的石刻，上書有「農商負販車牛往來，不許兵役勒索」...
台南市小西門城下方仍可見當年留下的石刻，上書有「農商負販車牛往來，不許兵役勒索」字樣。本報資料照片
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台南市小西門城從原址被遷到成大校園內，最近地方上又希望能遷回。本報資料照片
台南市小西門城從原址被遷到成大校園內，最近地方上又希望能遷回。本報資料照片
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台南市忠烈祠前日治時期台南神社的銅製狛犬，有人認為應該遷回美術館原址。本報資料照...
台南市忠烈祠前日治時期台南神社的銅製狛犬，有人認為應該遷回美術館原址。本報資料照片
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古蹟成大忠烈祠
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